Культура Сокровища Шелкового пути 22 июля 2022 г. 2:15 Михаил Тё В свое время через казахские степи и их древние города проходила трансконтинентальная трасса, обеспечивавшая многие столетия диалог культур и цивилизаций и ставшая своего рода золотым мостом между Европой и Азией. Ее назвали Великим шелковым путем, поскольку самым ценным товаром, который перевозили по ней, считался именно шелк. Ученые считают Великий шелковый путь выдающимся достижением человечества, представлявшим собой целую сеть караванных путей, соединявших Запад и Восток. Великий шелковый путь был не просто торгово-караванной дорогой, а в первую очередь дипломатической магистралью, на которой выстраивались дружеские и деловые отношения между представителями разных народов. Считается, что Великий шелковый путь начинает функционировать как единая дипломатическая и торговая артерия лишь в середине II века до н. э. Это событие связывают с именем китайского князя Чжан Цзяня, который по приказу императора вместе с посольским караваном отправился в неведомые страны на Западе и вернулся только через 13 лет. Путешественник смог добраться до территории современного Афганистана и первый прошел прямым путем из Китая в Центральную Азию. По возвращении домой вслед за ним пошли купцы с шелком, а в Китай направились караваны с товарами из Средиземноморья, Ближнего Востока, Средней Азии. Надо сказать, что предприятие это было не из легких. Сам путь пролегал через степи и пустынные земли, где неприспособленному человеку выжить весьма сложно. К тому же там, где есть богатства, всегда найдутся те, кто захочет нажиться на чужом добре. Так что опасности поджидали повсюду. Одиночка не мог справиться ни с дорожными трудностями, ни с путевыми расходами. Именно по этой причине издревле купцы вели караванную торговлю. Они закупали товары и брали в дорогу сотни, а иногда и тысячи людей и вьючных животных. Вуаль из Поднебесной То, что сегодня стало обыденностью, в прежние времена могло стать причиной раздора и даже внезапной погибели. Шелк был главным и постоянным предметом торговли. Эту ткань высоко ценили как товар, дань и подарок. Она фактически превратилась в международную валюту наряду с золотом. Шелком одаривали правителей и послов, платили жалованье воинам-наемникам, а также выплачивали долги государству. В письменных источниках есть масса примеров большой значимости шелка и его роли в обществе той эпохи. В книге «Великий Шелковый путь на территории Казахстана» известного отечественного археолога Карла Байпакова упоминается случай, когда шахиншах Ирана Хосров I Ануширван получил от китайского императора вместе с другими подарками шелковое китайское платье ушари, на лазоревом поле которого был изображен царь в короне и украшениях. Почтение к шелку также наблюдается на фресках дворцов владетелей Китая, Средней Азии, Восточного Туркестана, на которых тщательно выписаны изделия из драгоценной ткани. В распространении шелка участвовали кочевые племена саков и скифов, через них ткань попадала в Центральную Азию и Средиземноморье. Этот путь, начинаясь в большой излучине реки Хуанхэ, пересекал восточные и северные отроги Алтая, степи Казахстана и Причерноморья, достигал земель греков и этрусков. В это время шелк проник и в Индию, о чем свидетельствует слово «синапатто» – китайский шелк, встреченное в трактате «Артхашастра» («Наука политики»), написанном в IV веке до н. э. Китайский шелк обнаружен в захоронениях Алтая, могильниках Синьцзяня, в курганах Семиречья и Тувы. – Шелк был своего рода двигателем Великого шелкового пути, – отметила во время международной научно-теоретической конференции «Роль Великого шелкового пути в развитии международных отношений», прошедшей в Таразе, заслуженный работник туризма РК, член ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию, заслуженный экскурсовод Казахстана Бахыт Оразымбетова. Почему именно шелк? Эту прохладную ткань, «легкую, как облако» и «прозрачную, как лед», называли «китайской вуалью». Ее считали удивительной, незаменимой, самой гигиеничной, наиболее долговечной и хорошо подчеркивающей высокий статус человека. Именно по этой причине шелк триумфальным маршем прошел сперва по Серединной империи, затем покорил Индию, Центральную Азию, Персию. Александр Македонский «познакомился» с ним во время своего Восточного похода. С тех пор шелк стал самым востребованным товаром в караванной торговле Восток – Запад и одновременно самым дорогим. В свое время Рим охватила настоящая «шелковая лихорадка». Знаменитый венецианский исследователь и путешественник Марко Поло писал, что «ни в какой другой город на свете не свозится столько дорогих и богатых вещей...» По его словам, каждый день в Рим приезжали более тысячи телег с шелком, ткались сукна с золотом и шелковые материи. – У Аристотеля в «Жизни животных» имеется такое описание: «Из большого червя, который имеет большие рога, чем он отличается от остальных, в первом превращении получается куколка, затем – гусеница, и в конце концов –кокон… От этого животного женщины разматывают коконы и затем прядут их». Мне довелось увидеть этот процесс в точности согласно описанию в Узбекистане. Сегодня его широко используют как интерактив в городах шелкопроизводства, особенно в Ферганской долине, – рассказала Бахыт Оразымбетова. Изначально шелк привозили только из Поднебесной. Сегодня ситуация несколько изменилась. Правда, крупнейшим производителем этой блестящей ткани по-прежнему остается Китай (около 50% всего мирового производства). К нему присоединилась Индия, которая производит около 15%, за ней следуют Узбекистан (около 3%) и Бразилия (около 2,5%). Производителями также являются Иран, Таиланд и Вьетнам. Сегодня шелк имеет несколько разновидностей, которые вошли в нашу повседневную жизнь. Среди них – адрас, алача, атлас, хан-атлас, бархат, виссон, дамаст, камка, канаус, крепдешин, крепозин, крепсатин, парча, тафта, фата, саржа и шифон. К примеру, виссон – самая дорогая тончайшая ткань, белая, реже золотистая, которую делали из морских моллюсков. Драгоценная ткань древности, которую использовали для шитья одежды первосвященников, царей, фараонов, центурионов и патрициев. В нее также заворачивали мумии египетских царей. Этот вид шелка неоднократно упоминается в исторических источниках и Священном Писании. Виссон носили египтяне, иудеи, римляне и византийцы. Его популярность объяснялась высочайшим качеством материи, ее легкостью, тонкостью и прочностью. – В Арке имелись многочисленные кладовые для ценных вещей, в том числе тканей и халатов. Ткани хранились в сундуках, а халаты, исчисляемые тысячами, высились горами на нарах в тюках по 100 штук. Халаты для нужд двора заказывали торговцам, указывая при этом, какой именно ассортимент нужно было доставить в Арк, – отметила Бахыт Оразымбетова. По ее словам, сорт ткани и место ее изготовления в практике ранжированного дарообмена имели первостепенное значение. Так, чиновники аппарата премьер-министра кушбеги в составе ежегодного комплекта одежды получали халат из лучшей каршинской или китабской алачи либо бархата, латник джебаги – из ходжентской полушелковой алачи, начальники придворных слуг – из ферганского атласа. В мире ароматов и вкусов Вслед за китайцами по Шелковому пути в обратном направлении отправились караваны из Рима, Византии, Индии, Ирана, Арабского халифата, а позже – из Руси и Европы. Их купцы торговали украшениями и монетами, коврами и полотнами, слоновой костью и драгоценными камнями, красителями и минеральным сырьем, слитками золота и серебра, мехами и шерстью, оружием и доспехами, скакунами и вьючными животными, экзотическими птицами и хищными млекопитающими, фруктами и ягодами, лекарственными растениями и зеленью. – Среди всего обилия товаров наряду с шелком в то время больше всего ценились… специи. К примеру, в Европе дороже шелка были гвоздика, перец и корица, которые играли роль консервантов, – сказала Бахыт Оразымбетова. – Ни одно государство не могло вести войну без запасов провизии, а пряности позволяли сделать их. Сегодня на фоне имеющихся рефрижераторов трудно представить, какую роль играли специи. Со временем они вошли практически во все кухни народов мира. К примеру, когда находишься в Стамбуле, в местном археологическом музее наряду с мотивами тюльпанов можно заметить и гвоздики. Этот стиль до сих пор используется в прикладном искусстве турков. Помимо вышеназванных специй, по «дороге шелка» перевозили ваниль, имбирь, шафран, куркуму, лавровый лист, карри, кардамон, мускатный орех, розмарин и паприку. Их по сей день широко используют современные кулинары и технологи. К примеру, ваниль любят все, в древности ванильные стручки использовались в качестве денег. Эта специя является одной из самых дорогих и изысканных на мировом рынке по сей день. – Шафран по-другому называют «красным золотом». Это, пожалуй, самый дорогостоящий продукт питания в мире. При средней мировой цене за один килограмм шафрана в 6 тысяч долларов его стоимость может достигать даже 35 тысяч долларов. С незапамятных времен в странах Ближнего Востока его использовали в качестве своеобразной чековой книжки: им можно было рассчитаться за любой товар или услугу, – рассказала заслуженный экскурсовод Казахстана. Куркума используется как пищевой краситель, самостоятельная приправа, добавляется в различные соусы, а также используется в народной и современной медицине и косметологии. В кулинарии пряность используют в качестве добавки к различным блюдам и напиткам. Более того, ее добавляют в продукты для продления срока их годности. Маленькая доза специи придает любому блюду неповторимый аромат и изысканный вкус, особенно в маринадах, соусах и горячих напитках. Популярная индийская смесь карри состоит из куркумы. – Что касается наибольшей популярности во всем мире, то, согласно статистике, считается, что среди приправ ее имеет черный перец, – сказала Бахыт Оразымбетова. – Сложно представить, но эта простая и обычная специя, которую сегодня можно встретить на каждом столе, является настоящим кладезем удивительных историй. С перцем связано множество легенд, ритуалов и интересных открытий, каждое из которых может сделать вкус повседневной приправы еще более ярким, острым и запоминающимся. Черный перец называют «королем пряностей». Практически на одном уровне с перцем находится мускатный орех. Так называют сердцевину плодов мускатного дерева. – Это дерево растет почти сотню лет, из которых около 40 лет активно плодоносит, – проинформировала Бахыт Оразымбетова. – Только за один год оно способно дать более 10 тысяч плодов, которые внешне чем-то похожи на абрикосы. После полного созревания эти плоды лопаются, и проявляется сердцевина, которая имеет приятный аромат и пряный вкус. Благодаря этому его добавляют в десерты, чаще всего в разного рода выпечку. Также он отлично подходит как добавка к творогу и шоколаду. Но самое главное – мускатный орех хорошо сохраняет мясо, именно поэтому он был самым известным и востребованным консервантом. Специи также являлись главным ингредиентом для пигментов, которые использовали в живописи. Очень часто их называли венецианскими товарами. – В 2014 году мне довелось побывать в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Нашей делегации разрешили побывать в нем тогда, когда он был закрыт для посетителей. В тот день проходила выставка итальянской живописи. Ее отличают сочность и насыщенность красок, от которых трудно оторвать взгляд, – отметила Бахыт Оразымбетова. Примечательно, что во все эти краски входят пигменты, такие как ярь-медянка, киноварь, пажитник, свинцово-оловянный желтый, жженая кость и заменитель золота, известный как сусальное золото. Во многом благодаря им работы средневековых итальянских мастеров кисти выглядят по-прежнему ярко и покорили весь мир. Взять хотя бы работу «Кающаяся Мария Магдалина», созданную Тицианом Вечеллио примерно в 1565 году. Видно, что за столько лет краски не поблекли, они все еще удивляют взор. И этот эффект достигнут благодаря пряностям. Надо сказать, что Великий шелковый путь оказал влияние и на содержание самих произведений искусства того времени. К примеру, всем известная «Джоконда» Леонардо да Винчи, написанная в XVI веке, по сей день привлекает своей загадочной улыбкой ценителей изобразительного искусства всего мира. Примечательна одна деталь. Если присмотреться, то можно заметить, что женщина, позировавшая великому художнику, одета в шелка. Считается, что она была знатной дамой. Ее супруг был монополистом, который занимался продажей шелковых вещей в Италии. На картине можно увидеть, как струится ткань, которая подчеркивает женскую красоту и нежность. Другой шедевр изобразительного искусства эпохи Возрождения – «Сикстинская мадонна» Рафаэля Санти. На холсте изображена Мадонна, несущая на руках младенца, которому было суждено принести в мир христианскую мораль. Считается, что картина написана в 1512–1513 годах. Один из изображенных ангелов облачен в парчу – тяжелую ткань на основе шелка с выполненными на нем металлическими нитями узорами, которая поставлялась в Европу по Шелковому пути. – В целом шелк и пряности являлись не только движущей силой Великого шелкового пути, но и одновременно скрытой пружиной многих политических коллизий Запада, – подчеркнула Бахыт Оразымбетова. – Они являются тем, что пришло к нам когда-то, стало нашим достоянием, но мы почему-то редко об этом вспоминаем. Примечательно, что Тараз наряду с Шымкентом стал одним из наиболее популярных городов того времени, куда стекались караваны, в том числе с шелком и специями. Он считался крупным купеческим центром на Великом шелковом пути, превратившись в своего рода азиатскую Венецию. Пред. След. Пред. След.