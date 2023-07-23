Солдат-гвардеец спас тонущего спортсмена в Астане

Рядовой Национальной гвардии спас ребенка в столичном студенческом парке, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото: Polisia.kz

Инцидент произошел 21 июля в столичном студенческом парке.

Войсковой наряд воинской части 5573 Национальной гвардии заметил мальчика, который тонул и звал на помощь.

Начальник войскового наряда рядовой Алибек Ногаев незамедлительно доложил об этом по радиостанции своему старшему начальнику, после чего снял с себя специальную форму и прыгнул в воду. Ребенка удалось спасти.

Как оказалось 12-летний мальчик тренировался на гребном канале. Когда сильный порыв ветра перевернул каноэ, подросток начал тонуть.

Состав войскового наряда за героический поступок был поощрен.