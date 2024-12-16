Соловей казахской песни

В преддверии славного юбилея прошли масштабные концерты, организованные коллективами театра «Астана Опера» и «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой. Свои позд­равления шлют Бибигуль Ахметовне ее коллеги и ученики

Роза Рымбаева, Қазақстанның Еңбек Ері, народная артистка Казахстана:

– Дорогая Бибигуль Ахметовна! Вы – целая эпоха, легенда, замечательный педагог, олицетворение высокой культуры вокального искусства. Ваши заслуги перед народом и страной неисчислимы. Выступая на крупнейших мировых сценах, Вы с достоинством представляли родной Казахстан и его высокопрофессиональную вокальную школу. Сколько сил Вы отдали для того, чтобы казахская музыка стала достоянием слушателей во всем мире! По Вашему пути сегодня идут молодые артисты, стараясь поддерживать заданную Вами высокую планку профессионального мастерства.

Я преклоняюсь и благодарю Вас за Ваше творчество, за Вашу внутреннюю культуру и глубокую человечность. В сердцах слушателей Вы всегда будете самым звонким соловьем казахской песни. Желаю крепкого здоровья Вам и Вашим близким, профессиональных успехов Вашим ученикам!

Серик Еркимбеков, композитор, заслуженный деятель Казахстана:

– Имя Бибигуль Ахметовны, ее творчество для культуры нашей страны и в целом народа Казах­стана бесценны. Ее божественное, дивное лирико-колоратурное сопрано, неповторимый тембр и необыкновенно теплый, искренний голос покорили миллионы почитателей ее таланта как на родине, так и далеко за ее пределами. Высокопрофессиональная техника, тонкий вкус, владение секретами гибкой нюансировки, эстетики музыкального выражения и, конечно, неимоверный труд на протяжении всей творческой, исполнительской деятельности вывели ее в число наиболее любимых в народе певцов, среди которых Ермек Серкебаев, Роза Багланова, Ескендир Хасангалиев, Нургали Нусипжанов и многие другие яркие звезды нашей культуры.

Начав свою деятельность с полевых станов, сельских клубов и продолжив ее на лучших сценах мира, Бибигуль Ахметовна привнесла в искусство необыкновенную красоту мироощущения. Своей педагогической работой и организацией международных конкурсов она оказала значимое влияние на развитие профессио­нального вокального искусства и нашей музыкальной культуры в целом. Среди ее учеников – успешные молодые таланты, гранд-солисты оперных театров, лауреаты международных конкурсов из Казахстана, Узбекистана, России и Европы.

Песни Бибигуль Ахметовны я знаю с детства. По радио час­то передавали исполняемые ею «Гауһартас», «Жиырма бес», «Бұлбұл», «Весенний вальс», романсы Чайковского и Рахманинова, арии из опер Римского-Корсакова, произведения Доницетти, Грига, Шуберта. Отдельный уровень мастерства – ее исполнение концертов для голоса с оркест­ром Рейнгольда Глиэра и Сыдыка Мухамеджанова. Все это говорит о высоком профессиональном уровне и большом трудолюбии Бибигуль Ахметовны.

Мы жили на соседних улицах, и в студенческие годы я общался с ее сыном Тулегеном. Как сейчас помню: после премьеры моего балета «Вечный огонь» дочь Бибигуль Ахметовны – Марь­ямгуль, прекрасная певица с красивым, обаятельным сопрано, сказала мне много добрых слов о спектакле, за что я искренне благодарен ей по сей день. Для меня как для композитора особенно значимым было исполнение Бибигуль Ахметовной и Ермеком Бекмухамедовичем Серкебаевым моей песни «Дархан дала» на стихи Сырбая Мауленова. В моей партитуре заключительной нотой, кульминацией была нота «фа» второй октавы – достаточно высокий звук, который является рабочим для многих исполнителей. Но Бибигуль Ахметовна завершила песню верхней, на терцию выше, уверенной нотой «ля», самостоятельно добавив свою интерпретацию. Я был в восторге!

Дорогая Бибигуль Ахметовна, я хочу пожелать Вам, дочери Гузель, всем родным и близким светлого и мирного неба, благополучия, душевного тепла!

Толкын Забирова, заслуженный дея­тель Казахстана:

– Все, что связано с именем Бибигуль Ахметовны, для меня поистине свято. Она сыграла огромную роль в моей жизни, указав мне путь к академическому пению и преподав бесценные уроки исполнительского мастерства. Бибигуль Ахметовна столько сделала для меня в годы моей учебы в консерватории, что я по сей день чувствую некое бремя ответственности и осознаю, что не имею права подвести ее ни в большом, ни в малом. Очень важно понимать, чьи традиции ты продолжаешь, к какой школе принадлежишь. И для меня звание ученицы Бибигуль Тулегеновой является самым почетным.

Бибигуль Ахметовну отличает глубоко человечное отношение ко всем явлениям нашей жизни. И ее величие определяется этой человеческой простотой. Душевная доброта и высокие моральные качества делают ее замечательным собеседником. Она всегда может найти нужные слова поддержки, в которых все мы порой нуж­даемся. Знакомство с Бибигуль Ахметовной, великим и при этом невероятно скромным человеком, я считаю одним из своих главных жизненных богатств.

Азамат Желтыргузов, заслуженный деятель Казахстана, солист Государственной концертной организации «Қазақконцерт»:

– Встречи с Бибигуль Тулегеновой оставляют неизгладимое впечатление. Это невероятно сильная и мудрая личность, которая обладает не только пот­рясающим профессионализмом, но и удивительным обаянием. Ее советы и наблюдения остаются для меня бесценными уроками, которые помогают развиваться как исполнителю. Она умеет вдохновлять и мотивировать, открывая новые горизонты в искусстве.

Дорогая Бибигуль Ахметовна, в этот знаменательный день примите самые искренние позд­равления! Пусть Ваше творчество продолжает вдохновлять миллионы людей, а энергия и сила духа всегда ведут Вас вперед. Желаю здоровья, счастья, тепла в кругу близких и долгих лет жизни. Пусть каждый новый день приносит Вам радость и новые поводы для гордости! Вы – наше национальное достояние и пример для всех поколений.

Расул Жармагамбетов, солист театра «Астана Опера»:

– Я очень люблю Бибигуль Ахметовну, я всегда зову ее своей творческой мамой и очень горд тем, что она всячес­ки меня поддерживает. Она повлияла на мое становление как оперного певца, ведь именно после победы на конкурсе Бибигуль Тулегеновой для меня открылись двери театра.

Это тот человек, к которому я могу в любое время обратиться за советом, и она всегда даст напутствия и наставления.

Как только она узнала, что я даю сольный концерт в камерном зале театра «Астана Опера», сразу же согласилась прилететь из Алматы, чтобы поддержать меня. Она открыла мой концерт своей напутственной речью, и для меня это очень многое значило.

Хочу пожелать Бибигуль Ахметовне долгих лет жизни, много радостных событий, крепкого здоровья! Я безмерно благодарен судьбе, что в моей жизни есть такой человек-легенда! Бибигуль Ахметовна, живите долго и будьте здоровы!

Артур Габдиев, солист театра «Астана Опера»:

– Бибигуль Ахметовна – это наша гордость, королева нашего искусства. Для каждого творческого человека в Казах­стане она всегда была и по сей день остается главным примером для подражания. Я очень горжусь тем, что являюсь лауреатом Международного конкурса Бибигуль Тулегеновой, потому что это лучшая возможность для талантливой молодежи стран СНГ раскрыть свой творческий потенциал.

Бибигуль Ахметовна, сияйте, как Вы сия­ли всегда! Вы – наша путеводная звезда!