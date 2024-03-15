Соперник назвал состав

Напомним, что эта игра историческая для нашей национальной команды, так как является предпоследней ступенью на попадание на чемпионат Европы 2024 года, который с 14 июня по 14 июля пройдет в Германии.

В случае победы Казахстана над Грецией нашей дружине предстоит еще один поединок с победителем другого полуфинала, где между собой – также 21 марта – будут выяснять отношения национальные команды Грузии и Люксембурга. А уже победитель финала (поединок назначен на 26 марта) и выйдет в основную стадию Евро-2024.

Отметим также, что жеребьевка Евро-2024 уже прошла. И победитель нашего плей-офф Лиги наций попал в группу F чемпионата Европы, где его соперниками определены сборные Турции, Португалии и Чехии, которые уже давно пробились на первенство континента.

Мы уже сообщали в предыдущих номерах «Казахстанской правды» о том, кто вошел в окончательный состав нашей команды, которая в эти дни ведет подготовку в ОАЭ к встрече с Грецией (причем вчера вечером мы в этой стране провели контрольный поединок со сборной Туркменистана). Но вот на днях тренерский штаб сборной Казахстана принял новое решение относительно атакующей линии. Место форварда «Астаны» Рамазана Каримова в этом сборе занял игрок из семейского «Елимая» Иван Свиридов. В Казахстанской федерации футбола отмечают, что представитель столичного клуба получил травму. А вот нападающий из Семея готовился к играм отбора чемпионата Европы-2025 в составе молодежной сборной Казахстана, но в эти дни уже должен был прибыть в расположение национальной команды, которая проходит сбор в Дубае.

Иван Свиридов в прошлом году выступал в карагандинском «Шахтере», в составе которого забил семь голов в 23 матчах чемпионата Казахстана. В нынешнем сезоне на счету 21-летнего игрока два матча в составе «Елимая».

Но вернемся к предстоящему поединку в Афинах. Главный тренер сборной Греции Густаво Пойет назвал расширенный сос­тав на матч против Казахстана. «Великим битвам нужны великие бойцы», – гласит сообщение Федерации футбола Греции.

Против нас действительно выставят очень сильный состав с игроками, которые выступают в ведущих лигах Европы и известных клубах. Итак, назовем их:

Вратари: Одиссеас Влаходимос («Ноттингем Форест», Англия), Александрос Пасхалакис («Олимпиакос», Греция), Йоргос Атанасиадис (АЕК, Греция), Сократис Диудис («Заглембе», Польша).

Защитники: Костас Цимикас («Ливерпуль», Англия), Константинос Мавропанос («Вест Хэм», Англия), Пантелис Хацидиакос («Кальяри», Италия), Константинос Кулиеракис (ПАОК, Греция), Манолис Салиакас («Санкт-Паули», Германия), Йоргос Цавелас («Атромитос», Греция), Лазарос Рота (АЕК), Панайотис Рецос («Олимпиакос»), Джордж Болдок («Шеффилд Юнайтед», Англия).

Полузащитники: Анастасиос Бакасетас, Зека (оба – «Панатинаикос», Греция), Петрос Манталос (АЕК), Димитрис Курбелис («Фатих Карагюмрюк», Турция), Манолис Сиопис («Кардифф Сити», Англия), Андреас Бухалакис («Герта», Германия), Анастасиос Хадзийованис («Анкарагюджю», Турция).

Нападающие: Йоргос Масурас («Олимпиакос»), Фотис Иоаннидис («Панатинаикос»), Димитрис Пелкас («Истанбул Башакшехир», Турция), Яннис Константелиас (ПАОК), Йоргос Якумакис («Атланта Юнайтед», США), Вангелис Павлидис (АЗ, Нидерланды), Христос Цолис («Фортуна», Германия).

– Мы много анализировали Казахстан, Люксембург и Грузию, и мы смотрим дальше. Мы понимаем, что значит для нас и игра против Турции (если они выйдут на Евро-2024. – Прим. ред.). Было бы здорово впервые сыграть против них на Евро. Для сборной Греции первое место в группе Лиги наций УЕФА было маленьким титулом. Оно связало команду со всем мировым футболом. Мне очень нравится эта связь. Еще две победы – и мы выйдем на Евро, – отмечает Густаво Пойет в интервью греческим СМИ.

Отметим и настрой игроков сборной Казахстана, которые готовы преподнести сюрприз и удивить весь мир.

– На игре с Грецией у ребят будет максимальная отдача, потому что это важный матч – на кону стоит очень большое событие. Поэтому мы все хотим попасть в эту историю, выйти, дай бог, на Евро. И мы приложим все усилия. Надеемся, наши болельщики нас поддержат, – в частности, сказал защитник национальной сборной Казахстана Руслан Валиуллин, который вместе со всеми проходит подготовку к выездному матчу.