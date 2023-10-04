Сорвал куш? Добычей валютного вора в Астане оказались сувенирные деньги

Домушник завладел сувенирными деньгами астанчанина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП столицы.

Фото: Kazpravda.kz

В тот день в обед пьяному прохожему приглянулся чужой дом. Злоумышленник пролез через форточку в жилище, нашел в одной из комнат 600 тысяч тенге и скрылся с ними.

25-летнего вора-форточника нашли сотрудники отдела криминальной полиции УП района Алматы. Потратить деньги незадачливый вор не смог, так как они оказались сувенирными.

Полиция начала досудебное расследование, проверяется причастность мужчины к другим преступлениям.