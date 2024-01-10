Сотрудник скорой помощи погиб в ДТП в Атырау

9 января, около 18:30 часов, на 74-ом километре трассы Доссор-Бейнеу, произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Атырауской области

Фото Kazpravda.kz

Газель под управлением гражданина 1995 г.р. столкнулась с автомобилем скорой помощи, а автомобиль IVECO под управлением гражданина 1993 г.р. - с автомобилем Rolfo Sirio.

В результате на месте происшествия погиб медработник автомобиля скорой медицинской помощи 1964 г.р.

В полиции отметили, что ранее водители Газели и автомобиля скорой помощи привлекались за нарушения ПДД к административной ответственности.

Атырауские полицейские предупреждают участников дорожного движения о строгом соблюдении правил дорожного движения в связи с экстремальными погодными условиями.