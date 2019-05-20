​Социальная инфраструктура столицы

Глава государства посетил столичный центр мониторинга и оперативного реагирования IKomek109, который в круглосуточном режиме обеспечивает безопасность города, объединяет колл-центры коммунальных предприятий и позволяет обрабатывать обращения и предложения жителей.

Президенту были продемонстрированы возможности панели управления. Работа 6 тыс. камер позволяет своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации, инциденты, осуществлять мониторинг систем жизнеобеспечения города.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность использования современных цифровых технологий государственными органами для установления коммуникации и эффективной обратной связи с населением.

Президент подчеркнул необходимость распространения этого опыта в регионах.

Также в Нур-Султане Касым-Жомарт Токаев посетил Паралимпийский тренировочный центр. Здесь ему были презентованы реконструированные по международным стандартам, полностью адаптированные для людей с ограниченными возможностями тренажерный и игровые залы, беговое полотно, зоны единоборств и пауэрлифтинга.

Президент отметил, что государство поддерживает паралимпийское движение и гордится успехами наших спортсменов на международной арене. Он заверил, что для успешного выступления на предстоящих Паралимпийских играх в Токио сборной Казах­стана будет оказана вся необходимая организационная и финансовая поддержка.

– Сегодня благодаря строительству этого центра жители столицы с особыми потребнос­тями могут заниматься спортом абсолютно бесплатно. По имеющимся данным, в нашей стране из 680 тысяч таких людей только 3% активно занимаются спортом. Мы работаем, чтобы изменить ситуацию. Сегодня утром я проводил совещание по вопросам труда и занятости. Говорили о том, что нужно сфокусироваться на занятости именно людей с ограниченными возможностями. Это большая социальная задача. Нужно приложить все усилия, чтобы люди с особыми потребностями могли жить полноценной жизнью, – сказал Глава государства.

Встреча завершилась показательными выступлениями параспортсменов.

После Президент посетил столичный Центр семейного здоровья «Боталы». Главе государства была представлена информация о развитии сети первичной медико-санитарной помощи столицы и ходе реализации проекта «Доктор у дома».

Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость повышения качества и обеспечения шаговой доступности медицинской помощи гражданам, особенно в условиях стабильного роста населения города. Он подчеркнул важность проводимой работы по открытию компактных поликлиник непосредственно в жилых массивах.

В центре «Боталы» Глава государства осмотрел медицинские кабинеты, аптеку по отпуску льготных препаратов, ознакомился с работой регистратуры, применяющей современные цифровые технологии.

В этот же день Президент посетил столичную школу-гимназию № 68. Здесь Глава государства был проинформирован о состоянии и перспективах развития системы среднего и дошкольного образования города, создании условий для детей с особыми образовательными потребностями.

Касым-Жомарту Токаеву также доложили о проводимой работе по цифровизации в образовательных учреждениях города Нур-Султана. В частности, Президенту рассказали о переводе в онлайн-формат таких процессов, как постановка в очередь и выдача направлений в дошкольные организации, зачисление в средние учебные заведения и перевод из школы в школу, внедрение электронного пропуска и безналичной оплаты за питание и проезд учеников.

Кроме того, Президент ознакомился с деятельностью расположенного в школе-гимназии Центра дополнительного образования «Комьюнити центр «Шугыла». Он служит филиалом столичного Дворца школьников. Здесь на бесплатной основе функционируют 5 развивающих студий и 13 детских кружков. На них также можно записаться в онлайн-режиме, сообщила пресс-служба Главы государства.