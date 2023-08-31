Совет ЕЭК вынес решения по устранению барьеров в госзакупках и техрегламентах

Международное сотрудничество, Экономика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В целом на заседании Совета ЕЭК рассмотрели порядка 40 вопросов, затрагивающих сферы взаимной торговли, технического и таможенного регулирования, промышленности, энергетики, а также международного сотрудничества.

Фото пресс-службы правительства РК

На заседании Совета ЕЭК в Москве вынесли на обсуждение и приняли ряд важных для экономик стран ЕАЭС и бизнеса инициатив. Казахстанскую делегацию возглавил заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

По инициативе казахстанской стороны Совет ЕЭК внес изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним». Изменения дают возможность пройти сертификацию по недавно принятым Правилам ООН в отношении габаритных огней и сигналов, указателей поворота, приспособлений для освещения, фар дальнего света и др. С необходимостью актуализации данного техрегламента столкнулись официальные дистрибьюторы известных брендов сельскохозяйственной техники. С принятием изменений все запланированные поставки высокотехнологичной техники для аграриев будут осуществляться без препятствий.

Решением Совета ЕЭК на 2 года установлены нулевые пошлины в отношении отдельных видов тканей, изготавливаемых из плоских или аналогичных нитей полиэтилена или полипропилена. Предполагается, что это положительно скажется на рентабельности казахстанских предприятий, занимающихся производством ковров и ковровых изделий, снизит себестоимость отечественной продукции и создаст благоприятные условия для казахстанских производителей.

Подписано Соглашение о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок. Данный документ позволит увеличить взаимное участие поставщиков государств-членов в государственных закупках стран ЕАЭС, так как ранее в некоторых странах-участницах экономического союза сохранялись барьеры.

Казахстанской стороной на рассмотрение Совета был вынесен вопрос пересмотра нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Действующий сегодня в ЕАЭС механизм распределения пошлин выработан в 2010 году, исходя из расчетов среднеарифметической доли фактически взысканных импортных пошлин и объемов импорта за 2 года для каждой страны. Казахстан инициировал этот вопрос в связи с ростом объема товаров, проходящих «таможенную очистку» в стране. Соответственно, изменились показатели, которые использовались странами при определении нормативов распределения.

В целом на заседании Совета ЕЭК рассмотрели порядка 40 вопросов, затрагивающих сферы взаимной торговли, технического и таможенного регулирования, промышленности, энергетики, а также международного сотрудничества.

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