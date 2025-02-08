Современную врачебную амбулаторию открыли в селе

Строительство СВА начали в 2024 году. В медучреждении населению будет оказываться доврачебная, первичная медико-санитарная, стационарозамещающая помощь. Сельчане смогут получить здесь консультации врача и акушерки. В амбулатории также будут проводить процедуры магнито- и физиотерапии, ультразвуковой и светотерапии, а также электрокардиографии.

– У нас имеется машина скорой медицинской помощи. Обслуживать население, а это свыше 2 600 прикрепленных сельских жителей, будут семь квалифицированных специа­листов. Мы обслуживаем в том числе более 500 детей, – отметил заведующий врачебной амбулаторией Махаббат Тагиев.

Открытие новой СВА, в которой появилось новое медицинское оборудование, безусловно, важный шаг в продолжающейся модернизации сельского здравоохранения, повышающей доступность и качество медицинской помощи для сельских жителей. До этого дня сельчане получали медпомощь в здании старого ФАПа, построенного еще в начале прошлого столетия. Именно поэтому было принято решение построить в этом селе новое здание с современным оборудованием.

Иметь свою СВА особенно важно для пожилых людей, детей и пациентов с хроническими заболеваниями. Эту мысль выразила жительница села Айдабол Сауле Сагадиева. По ее словам, когда в селе строит­ся и открывается социаль­ный объект, люди чувствуют себя защищенными, у них появляет­ся уверенность в завтрашнем дне.

– С такой СВА нам нет необходимости теперь всякий раз ездить в районный центр, – поделилась местная жительница.

Сельчан с открытием медицинского учреждения позд­равил аким области Марат Ахметжанов. Он отметил, что теперь жители села Айдабол смогут в любое время получать качественную медицинскую помощь в комфортных условиях. И выразил надежду, что нынешнее событие поспособствует повышению уровня жизни в населенном пункте.

Добавим, поэтапный ввод 38 объектов первичной медико-санитарной помощи в разных уголках области в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» продолжается.