Современную врачебную амбулаторию открыли в селе Здравоохранение 8 февраля 2025 г. 7:00 9 Раушан Утеулина собственный корреспондент по Акмолинской области Ее торжественное открытие состоялось в селе Айдабол Зерендинского района. Объект возведен в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». фото из архива "КП" Строительство СВА начали в 2024 году. В медучреждении населению будет оказываться доврачебная, первичная медико-санитарная, стационарозамещающая помощь. Сельчане смогут получить здесь консультации врача и акушерки. В амбулатории также будут проводить процедуры магнито- и физиотерапии, ультразвуковой и светотерапии, а также электрокардиографии. – У нас имеется машина скорой медицинской помощи. Обслуживать население, а это свыше 2 600 прикрепленных сельских жителей, будут семь квалифицированных специалистов. Мы обслуживаем в том числе более 500 детей, – отметил заведующий врачебной амбулаторией Махаббат Тагиев. Открытие новой СВА, в которой появилось новое медицинское оборудование, безусловно, важный шаг в продолжающейся модернизации сельского здравоохранения, повышающей доступность и качество медицинской помощи для сельских жителей. До этого дня сельчане получали медпомощь в здании старого ФАПа, построенного еще в начале прошлого столетия. Именно поэтому было принято решение построить в этом селе новое здание с современным оборудованием. Иметь свою СВА особенно важно для пожилых людей, детей и пациентов с хроническими заболеваниями. Эту мысль выразила жительница села Айдабол Сауле Сагадиева. По ее словам, когда в селе строится и открывается социальный объект, люди чувствуют себя защищенными, у них появляется уверенность в завтрашнем дне. – С такой СВА нам нет необходимости теперь всякий раз ездить в районный центр, – поделилась местная жительница. Сельчан с открытием медицинского учреждения поздравил аким области Марат Ахметжанов. Он отметил, что теперь жители села Айдабол смогут в любое время получать качественную медицинскую помощь в комфортных условиях. И выразил надежду, что нынешнее событие поспособствует повышению уровня жизни в населенном пункте. Добавим, поэтапный ввод 38 объектов первичной медико-санитарной помощи в разных уголках области в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» продолжается. #село #амбулатория #Айдабол #СВА