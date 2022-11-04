Современные технологии QazaqGaz за неделю выявили 32 утечки газа в Талдыкоргане

Для исключения аварийных ситуаций на газопроводах АО «НК «QazaqGaz» делает ставку на новые технологии. В конце октября в Талдыкоргане приступила к работе специальная машина, оснащенная оборудованием, которое выявляет даже малейшие утечки газа.

1 ноября при объезде улиц передвижная лаборатория Пергам обнаружила утечку газа на подземном газопроводе среднего давления. Аварийная бригада перекрыла подачу газа, из-за чего более 700 домов временно остались без «голубого топлива». Благодаря оперативной и слаженной работе газовиков за сутки завершились ремонтно-восстановительные работы - утечка газа устранена. После чего начали поэтапное возобновление подачи газа населению.

Передвижная мобильная лаборатория на колесах Пергам в Талдыкоргане появилась впервые. В областном центре газопроводы расположены под землей, и утечки может выявить только специальное оборудование.

Природный газ жители Талдыкоргана начали получать с 2017 года. Все газопроводы в городе построены за бюджетные средства, заказчиком выступал местный исполнительный орган.

После, построенные подрядчиками акимата газопроводы 2020 году начали передавать по договору в доверительное управление газовикам.

С началом отопительного сезона важно применять превентивные меры для предупреждения аварийных ситуаций. К ним относится не только внедрение последних технологий, но и соблюдение правил безопасного использования газа в быту.