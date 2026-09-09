Созидательная сила Конституции
Нуртай Имангалиев, начальник Центра судебной системы и правоохранительных органов Института парламентаризма
Конституция занимает особое место в жизни любой страны. Она определяет принципы организации публичной власти, закрепляет права и свободы граждан, формирует основы экономической политики и общественного устройства. Поэтому принятие нового Основного закона выходит далеко за рамки правовой реформы. Речь идет о формировании долгосрочной модели развития государства, отвечающей современным вызовам и национальным интересам.