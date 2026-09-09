Созидательная сила Конституции

Статьи,Открытая трибуна
Нуртай Имангалиев, начальник Центра судебной системы и правоохранительных органов Института парламентаризма

Конституция занимает особое место в жизни любой страны. Она определяет принципы организации публичной власти, закрепляет права и свободы граждан, формирует основы экономической политики и общественного устройства. Поэтому принятие нового Основного закона выходит далеко за рамки правовой реформы. Речь идет о формировании долгосрочной модели развития государства, отвечающей со­временным вызовам и национальным интересам.

фото с сайта akorda.kz

За годы независимости Казахстан прошел большой и значительный путь становления и укрепления государственности. Созданы эффективные институты власти, обеспечены политическая стабильность и общественное согласие, сформирована современная рыночная экономика, укрепился международный авторитет страны. Вместе с тем динамично меняющийся мир предъявляет новые требования к качеству государственного управления, законодательству, конкурентоспособности экономики и развитию человеческого капитала. Новая Конституция призвана создать прочную правовую основу для решения этих задач.

Сегодня устойчивое развитие невозможно без сильных государственных институтов, основанных на верховенстве закона, ответственности и открытости. Именно эффективное действие закона обеспечивает доверие граждан к госструктурам, защиту прав и свобод человека, создает благоприятные условия для предпринимательства, привлечения инвестиций и экономического роста.

Особое место в новой модели государственного развития занимает человек. Современное государство оценивается не только по экономическим показателям, но и по качеству жизни населения, доступности образования, здравоохранения, уровню социальной защищенности, возможностям самореализации... Поэтому развитие человеческого капитала остается одним из важнейших приоритетов.

Новая Конституция открывает дополнительные возможности для дальнейшего совершенствования социальной сферы. Повышение качества государственных услуг, развитие образования и здравоохранения, поддержка семьи, молодежи и старшего поколения должны способствовать укреплению общественной стабильности и национального единства.

Не менее важны экономические перспективы. Казахстан последовательно реализует курс на диверсификацию экономики, развитие промышленности, агропромышленного комплекса, транспортно-логистической инфраструктуры, цифровых технологий и инноваций. Достижение этих целей невозможно без современной правовой базы, обеспечивающей защиту собственности, свободу предпринимательства, справедливую конкуренцию и предсказуемость государственного регулирования.

Одновременно возрастает значение цифровой трансформации государства. Развитие электронного правительства, внедрение современных технологий, совершенствование цифровых госслуг и обеспечение информационной бе­зопасности становятся важнейшими факторами повышения эффективности госуправления и конкурентоспособности страны.

Еще одним важным направлением формирования государственного уклада остается дальнейшее совершенствование взаимодействия власти и общества. Открытость принимаемых решений, развитие общественного участия и ответственность госорганов перед гражданами укрепляют доверие к институтам власти и способствуют формированию зрелой политической культуры.

Неизменной основой развития Казахстана остается общественное согласие. Межэтническое и межконфессиональное взаимопонимание, гражданская солидарность и уважение к культурному многообразию – важнейшие условия стабильности и дальнейшего поступательного развития страны.

Казахстан уверенно укрепляет свои позиции в международном сообществе. Совершенствование госуправления, развитие правового государства, проведение последовательной социально-экономической политики и укрепление инвестиционной привлекательности способствуют дальнейшему росту авторитета страны и расширению международного сотрудничества.

Вместе с тем значение Основного закона определяется не только его высшей юридической силой, но и последовательной реализацией положений этого документа. Мощный потенциал, заложенный в новой Конституции, должен стать надежной правовой основой сильного, современного и созидательного государства.

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