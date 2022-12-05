Спасшего детей из воды 8-летнего школьника наградили в Атырау

Фото: polisia.kz

Смелый поступок Динмухаммеда, который первым пришел на помощь подросткам, провалившимся под лед, вызвал восхищение у многих казахстанцев. Несмотря на столь юный возраст, мальчик пришел на помощь детям старше его. Начальник Управления местной полицейской службы Департамента полиции Атырауской области Ерлан Бигамбаев наградил его благодарственным письмом от имени начальника департамента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Бесстрашный шаг Динмухаммеда помог спасти других детей. Молодец, гордимся им. Отдельная благодарность родителям мальчика. Можно с уверенностью сказать, что Динмухаммед является примером для своих сверстников, поскольку поражены героизмом ребенка были не только казахстанцы, но и соседние страны. Нас радует, что в Атырау есть такой юный герой", – сказал Бигамбаев.

Динмухаммед – второй ребенок в семье, у него есть сестра и младший брат. Родители не скрывали своего удивления, увидев на видео героический поступок сына.

В тот день отец предупредил сына, чтобы он не ходил к реке, поэтому мальчик не спешил выходить на лед, следуя за детьми. Но не колеблясь, пришел на помощь к детям.

"Знаю, что помог своим друзьям. Они сказали "спасибо", а потом пришли шестеро полицейских. Я думал, что отец будет меня ругать, потому что он предупреждал не ходить к реке, но он не ругал. Мои одноклассники все говорили, что я молодец", – сказал Динмухаммед Жанбырбай.