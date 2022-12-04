Атырауский школьник вытащил из ледяной воды двоих тонувших детей (Видео)

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Динмухаммед Жанбырбай сам того не подозревая стал героем. Несмотря на юный возраст мальчик не испугался и рискуя жизнью спас двоих детей, передает Кazpravda.kz со ссылкой на polisia.kz.

Инцидент произошел на реке Урал. 3 декабря двое детей 9-ти и 14-ти лет играли на льду около моста в районе Жумыскер.

Внезапно лед треснул и дети оказались в воде. Заметив это, Динмухаммед бросился к ним и помог выбраться из воды.

"Когда я это увидел, моей единственной мыслью было спасти их, потому что течение было сильное. Не раздумывая, я побежал к проруби и вытащил двоих детей из воды. Я сделал все, что мог, чтобы спасти их", — говорит 8-летний Динмухаммед.

Позже прибывшие на место полицейские оказали помощь детям и благополучно передали их родителям.

"Хочу выразить особую благодарность Динмухаммеду за отважный поступок и чувство сострадания, которые спасли моего ребенка от смерти. Кто знает, чем бы это закончилось, если бы не он?! За такую храбрость он заслуживает огромного уважения. Я также выражаю огромную благодарность его родителям, воспитавшие храброго и достойного сына. Главное - расти здоровым", - сказала мама 9-летнего мальчика.