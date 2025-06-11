Как сообщили в Жайык-Кас­пийской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов, работы пройдут на озерах вдоль трассы Атырау – Макат.

В текущем году в области уже спасено около 9 млн мальков: в этих работах были задействованы порядка 300 человек и 62 единицы техники. По данным инспекции, проведение работ осложняется сильным заиливанием и зарастанием озер, что затрудняет доступ техники и спасателей. Для координации дальнейших действий в инспекции состоялось совещание с учас­тием руководителей местных исполнительных органов и природопользовательных организаций. По итогам встречи были даны оперативные поручения по проведению спасательных работ на озерах вдоль трасс Атырау – ­Астрахань и Атырау – Макат.

Специальной комиссией было принято решение о проведении мелиоративного лова рыбы. Соответствующий приказ инспекции уже направлен в акимат Атырауской области, а природопользовательные субъекты начали оформление разрешительных документов.

Напомним, Атырауская область столкнулась с последствиями весеннего паводка 2024 года: вблизи города Атырау и в Махамбетском районе образовались обособленные озера, в которых оказалось большое количество мальков рыбы.

По данным инспекции, в прошлом году из подобных водоемов было спасено 104 млн мальков. В работах принимали участие около 1 500 человек и 300 единиц техники.