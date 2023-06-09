Спектакль с ограблением на 45 млн тенге разыграла жительница Атырау

Происшествия, Ограбления, Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Присвоить 45 млн тенге подруги пыталась жительница города Атырау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Днем 7 июня в полицию поступило сообщение, что у женщины, вышедшей из обменного пункта, украли 45 млн тенге.

Однако в этом деле всё оказалось не столь однозначно. Сотрудникам отдела криминальной полиции УП Атырау удалось установить, что заявительница и была организатором кражи, а еще двое подозреваемых, причастных к преступлению, оказались ее знакомыми. Последние во всем сознались.

Украденные деньги принадлежали 32-летней бизнес-леди, которая доверила их подруге для обмена. Однако 43-летняя подозреваемая решила оставить 45 млн тенге себе и сымитировала кражу.

Полиция начала расследование по части 4 уголовной статьи «Мошенничество».

#задержание #полиция #мошенничество #деньги #Атырау #Атырауская область #ограбление

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