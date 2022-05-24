Фото: Александр Куприенко
Энергетика , Общество
Список документов для подключения к газу сократят в Нур-Султане

Более чем в 2 раза сократят список документов для подключения к газу в городе Нур-Султане, сообщает Kazpravda.kz.

В акимат столицы обращаются граждане по вопросам сбора документов для подключения домов к газу.

«Если ранее для того чтобы подключить дома к газу, необходимо было собрать 8 документов, что затягивалось более чем на 6 месяцев, то теперь планируем сократить количество документов. Данная мера принимается в рамках Указа Главы государства «О мерах по дебюрократизации деятельности госаппарата». Ранее вопрос о сокращении списка документов для подключения к газу мы рассмотрели на совещании в Правительстве с участием Министерства энергетики, Министерства нацэкономики, АО «НК «QazaqGaz» и других», – сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов в своем аккаунте в Instagram.

В городе полностью газифицированы два района – Сарыарка и Алматы. Для этого построили свыше 680 км газораспределительных сетей, подвели внутриквартальные сети. Доступ к газу получили 14 тыс. абонентов, свыше 3,5 тыс. домов уже подключены к газу (более 25%).

Нуждающимся категориям выделяется социальная помощь на подключение к газу (размер которой увеличен до 413 тыс. тенге), всем горожанам на бесплатно выдаются счётчики, также есть программа беспроцентного кредитования.

«Летом начнём работы по строительству подводящего газопровода в оставшихся районах – Байконыр и Есиль. К примеру, это ЖМ Ильинка (Уркер), Ондирис, Пригородный, Тельман, микрорайоны Family Village, Garden Village и другие. Ведётся проектирование в микрорайоне Чубары. В двух районах – Есиль и Байконыр – для начала построим подводящий газопровод, а внутриквартальные сети – в следующем году.

Кроме того, на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 тринадцать водогрейных котлов перевели на газ. Возобновили строительство ТЭЦ-3, ведем проектирование 3-х локальных газовых котельных для обеспечения теплом новых районов застроек», – рассказал градоначальник.

Все эти меры позволят значительно улучшить экологию города, подчеркнул аким.

 

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