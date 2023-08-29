Прогноз по росту экономики Казахстана в ближайшие 5 лет представили в правительстве

Прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2024-2028 годы, а также параметры республиканского бюджета и трансфертов из Национального фонда на 2024-2026 годы рассмотрены на заседании правительства РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото: primeminister.kz

Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что прогноз развития республики сформирован с учетом ожиданий международных финансовых организаций по росту мировой экономики и конъюнктуры на внешних рынках. Всего рассматривается 3 сценария – базовый, оптимистический и пессимистический.

При базовом сценарии предлагается взять среднюю цену на нефть на уровне $80 за баррель. По прогнозу среднегодовой рост ВВП за 5 лет составит 5,8%. Инфляция определена на уровне 6-8% в 2024 году, 5,5-7,5% – в 2025 году с последующим снижением до 5% в 2026-2028 годах.

Реальный рост ВВП в 2024 году, по прогнозам, составит 5,3% с последующим увеличением до 6% в 2028 году. Номинальный ВВП вырастет с 135 трлн тенге в 2024 году до 218,5 трлн тенге в 2028 году.

В целом ожидается рост во всех базовых отраслях экономики. Так, среднегодовые темпы в промышленности составят 4%, в том числе в обрабатывающей – 4,9%, в горнодобывающей – 3,1%. Среднегодовой прирост объема валовой продукции сельского хозяйства достигнет 4,5%. Прогнозируемый рост в строительной отрасли в среднем составит 8,8%, в торговле – 7,4%.

Объем экспорта планируется довести до $83,1 млрд в 2024 году с увеличением до $94,8 млрд в 2028 году, импорт вырастет с $60,7 до 65,6 млрд.

С докладом о проекте республиканского бюджета на 2024-2026 годы выступил заместитель премьер-министра РК – министр финансов Ерулан Жамаубаев. По его словам, поступления в 2024 году прогнозируются на уровне 20,4 трлн тенге, а расходы планируются с увеличением на 1,5 трлн тенге по отношению к 2023 году до порядка 24 трлн тенге. Основная доля расходов бюджета приходится на социальную сферу.

В следующем году из Нацфонда также будут привлечены трансферты в объеме 3,6 трлн тенге. Данные средства пойдут на реализацию социально значимых и важных инфраструктурных проектов. Это касается модернизации автодорог, сетей тепло-, газо- и водоснабжения, инженерных сетей, а также строительства социальных объектов в рамках национальных проектов «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения».

Как отметил премьер-министр, представленный проект республиканского бюджета на 3-летний период прежде всего направлен на полное и своевременное выполнение всех социальных обязательств государства, а также обеспечение качественного и устойчивого развития экономики.

Гарантированный трансферт из Нацфонда определен с учетом минимальной цены на нефть и не будет превышать объем поступлений от нефтяного сектора. Вместе с тем рост расходов бюджета не будет превышать средний уровень долгосрочного экономического роста с учетом цели по инфляции.

«В целом проект бюджета сбалансирован. Как и в предыдущие годы, он остается социальным. На социальную сферу в 2024 году предусмотрено 9,9 трлн тенге», – подчеркнул Алихан Смаилов.

Глава правительства указал, что в реальном секторе экономики приоритетными направлениями остаются развитие обрабатывающей промышленности, поддержка бизнеса, развитие транспортной инфраструктуры и газификация.

«Расходы данного блока планируются в 2024 году в сумме 2,8 трлн тенге. Перед нами стоит задача по максимально эффективному использованию бюджетных средств», – сказал он.

После процедуры голосования по представленным документам Алихан Смаилов поручил обеспечить внесение законопроектов и Прогноза социально-экономического развития в парламент РК.