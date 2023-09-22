Стало известно, когда запустят Единую базу очередности в детсады в Казахстане

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Новые меры по борьбе с лесными пожарами и процесс автоматизации очередей в детские сады рассмотрены на комиссии по вопросам внедрения цифровизации под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото: primeminister.kz

Так, участники обсудили запуск системы раннего обнаружения лесных пожаров, которая позволит в режиме реального времени выявлять очаги возгорания и оперативно передавать информацию уполномоченным органам. В рамках нее территории государственного лесного фонда, нацпарки, заповедники и особо охраняемые зоны планируется охватить круглосуточным видеомониторингом и сетью независимых датчиков дыма. 

Вместе с тем предусматривается использование беспилотных летательных аппаратов, которые будут снабжать центр принятия решений актуальной информацией и помогут координировать действия при локализации и ликвидации пожаров. Кроме того, беспилотные летательные аппараты планируется применять для разработки безопасных маршрутов эвакуации, а также обнаружения и спасения пострадавших.

Напомним, в августе глава правительства подписал постановление, предусматривающее приобретение 71 БПЛА и 12 водосливных устройств для подразделений МЧС РК. На эти цели из резерва правительства выделено более 633 млн тенге.

На заседании также обсуждены вопросы создания Единой базы учета очередности в дошкольные организации, разрабатываемой в рамках исполнения предвыборной программы президента РК Касым-Жомарта Токаева. Ее планируется запустить в пилотном режиме уже в октябре текущего года, а с января 2024 года начнется масштабирование по всей республике. 

Премьер-министр подчеркнул, что полная оцифровка процесса постановки и движения очередей в детсады позволит обеспечить его прозрачность и исключить коррупционные риски.

Кроме того, на заседании рассмотрены вопросы развития технологий искусственного интеллекта, перевода госуслуг в проактивный формат, цифровизации ключевых процессов госаппарата, автоматизации системы госконтроля и надзора субъектов бизнеса, что позволит исключить человеческий фактор при назначении проверок, а также ряд других. 

#Смаилов #премьер-министр #Правительство #цифровизация #детсад #пожары

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