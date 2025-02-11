Стало известно, в каких странах люди довольны качеством сна, а в каких нет

В мире,Lifestyle
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Лучше всего спят в материковом Китае, хуже всего — в Норвегии и США, следует из исследования

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В среднем люди недосыпают 1 час 20 минут каждую ночь, это более 20 полных дней в год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

IKEA представила исследование, в котором рассказала, в каких странах спят крепко, а в каких беспокойно. В нем приняли участие более 55 тыс. человек по всему миру.

Лучше всего спят в материковом Китае, за ним следуют Индонезия и Египет. В десятку стран с высокими показателями сна также входят Кувейт, Индия, ОАЭ, Греция, Эстония, Катар и Болгария.

Хуже всего спят в Норвегии и США. За ними идут Швеция, Ирландия, Австралия, Канада, Великобритания, Северная Корея, Украина, Бельгия. В топ-5 любящих поспать стран входят Индонезия, Таиланд, Филиппины, Сингапур и Египет.

Жители материкового Китая спят в среднем более семи часов в сутки. Больше всего качеством сна довольны жители Египта, меньше всего — американцы.

В среднем люди недосыпают 1 час 20 минут каждую ночь, это более 20 полных дней в год. Большинство спят 6 часов 40 минут.

Более четверти (28%) недовольны качеством сна, пятая часть (19%) просыпается более двух раз за ночь. Примерно столько же (18%) почти каждый день встают с чувством усталости. Почти каждый десятый (8%) страдает бессонницей. Один из 20 (5%) принимает снотворное ежедневно.

Более трети (36%) людей считают, что им нужно больше денег, чтобы лучше спать. Основная причина (40%), почему люди плохо спят, — стресс, тревожность и чрезмерные размышления.

Большинству требуется в среднем 24 минуты, чтобы заснуть, у 7% на это уходит более часа. Три четверти (72%) пользуются телефонами перед сном, 24% — ноутбуками, а 39% смотрят телевизор. Те, кто делит спальню с несколькими людьми, спит хуже, чем те, кто один или с партнером.

Чтобы сон был лучше, нужно ложиться спать и просыпаться в определенное время, даже по выходным, делать дыхательные упражнения или медитировать, чтобы расслабиться, по возможности принять горячую ванну (она может помочь сигнализировать мозгу, что пора спать), вместо гаджетов слушать аудиокниги или подкасты перед сном, избегать тяжелую еду, кофеин и алкоголь, заниматься спортом в течение дня.

#люди #исследование #стресс #сон

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