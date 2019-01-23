​Ставок больше нет

Свыше 600 тыс. тенге и 70 единиц оргтехники изъято из незаконных букмекерских контор в Мангистауской области.

Четыре игровых заведения, функционирующих без лицензий, выявлено в ходе оперативно-рейдовых мероприятий. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Мангистауской области установили, что букмекерские конторы не зарегистрированы в налоговых органах. Деятельность этих заведений прекращена.

Как сообщают в пресс-службе областного департамента полиции, по данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье 307 УК РК – организация незаконного игорного бизнеса.

«В игровых заведениях ТЦ «Дунай» села Акшукур, а также в букмекерской конторе, расположенной в пивном баре «Свежак», в конторах «Бинго» и «Профит» в городе Актау изъяты денежные средства в размере 657 700 тенге. Кроме этого, изъятию подлежали мониторы, процессоры, телевизоры, кассовые аппараты, роутеры и другая техника», – сообщают специалисты пресс-службы областного департамента полиции.

Согласно статье 186 УПК РК, уголовные дела переданы в департамент государственных доходов по Мангистауской области для принятия процессуального решения.