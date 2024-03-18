Столичная молодежь запустила челлендж ко Дню национальной одежды
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Айман Аманжолова
В рамках декады Наурызнама 18 марта в честь “Дня национальной одежды” Управление по вопросам молодежной политики Астаны совместно с молодежными организациями столицы запустили челлендж по популяризации национальной одежды народа Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата
Казахская национальная одежда – это культура и история народа, его традиции и образ жизни. Она, как яркий «индикатор» национальной принадлежности, помогает сохранить культурно-духовное наследие прошлого.
В видеочеллендже приняли участие свыше 10 молодежных организаций города.
Столичная молодежь предложила продолжить челлендж жителям других регионов Казахстана.