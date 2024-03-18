Столичная молодежь запустила челлендж ко Дню национальной одежды

В рамках декады Наурызнама 18 марта в честь “Дня национальной одежды” Управление по вопросам молодежной политики Астаны совместно с молодежными организациями столицы запустили челлендж по популяризации национальной одежды народа Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата