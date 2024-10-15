Столичные гвардейцы поздравили воспитателей Центра социального обслуживания

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Данный Центр, где трудится около 200 сотрудников, оказывает свыше 600 специальных социальных услуг детям с инвалидностью с психоневрологической патологией и детям с инвалидностью с нарушением опорно-двигательного аппарата.

На сегодняшний день ЦСО «Жансая» дополнительно в условиях на дому оказывает 8 специальных социальных услуг для социальной помощи.

Задачей Центра является оказание достаточных по объему качественных социальных услуг, внедрение в практику работы новых видов, форм и методов социальной работы, применение инновационных технологий в условиях обслуживания на дому и полустационара. Услуги имеют мультикомандный характер через комплексное воздействие как на ребёнка, так и на всю семью, воспитывающую ребёнка с инвалидностью. В день Центр посещают для получения реабилитационных услуг до 60 детей.

Главной миссией Центра всегда являлось и является работа на благо и на пользу людям.

Мероприятие началось с выступления военных музыкантов войск правопорядка. После чего был исполнен национальный ритуал “тұсаукесер”.

– Благодарю за труд специалистов Центра, которые помогают и поддерживают детей с особенными потребностями. Пусть каждый ребенок, пришедший в Центр социального обслуживания «Жансая», выздоровеет. Сегодня специалисты также содействовали в проведении обряда “тұсаукесер” моего сына. Благодаря коллективу Центра мой ребенок потихоньку начал ходить. Это чудо Всевышнего и естественно помощь курса, которого мы здесь получаем. Огромное спасибо специалисту по лечебным мероприятиям Нурдаулету Токмырзе, – говорит Ерали, отец маленького пациента Центра.

Далее солисты Ансамбля Национальной гвардии РК Бауыржан Тургымбаев, Мурат Хайролда, Асхат Амиргалиев, Турсынай Шалкымбаева и Дихан Ильяшев продолжили концертную программу.

По окончании праздничного мероприятия, организаторы поблагодарили гвардейцев за сотрудничество, исполнителям были вручены благодарственные письма от коллектива Центра.

Отметим, что в Казахстане в последнее воскресенье октября отмечается День работников системы социальной защиты. Таковых в нашей стране более 35 тысяч человек.