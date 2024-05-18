Столичный бизнес терпит убытки из-за несоблюдения дизайн-кода

Предприниматели Астаны снова пожаловались на непонятные им требования со стороны госорганов: вывески, которые якобы портят городской облик, срывают с их торговых объек­тов, но что конкретно с ними не так и какими они должны быть, в уполномоченном органе пояснить не могут.

– Само понятие «вывеска» сейчас регулируется двумя законами: «О рекламе» и «О языках», то есть конкретных правил, как разрабатывается вывеска, как она должна висеть, какие у нее должны быть технические характеристики, нет. К этому добавьте еще и тот факт, что госорган – коммунальное учреждение «Астана-Жарнама» – необоснованно и своими силами демонтируя вывески без согласования с владельцами бизнеса, не может разъяснить, какими именно нормативами они руководствуются, видимо, за отсутствием таковых, – высказался от лица столичных предпринимателей руководитель направления претензионно-исковой работы ТОО «Юридическая компания KORGAN» Марат Алибаев.

Сетуют бизнесмены и на то, какими, по их мнению, варварскими методами происходит демонтаж вывесок: их порой вырывают с «мясом», повреждая и саму конструкцию, и место прикрепления, тем самым нанося убытки, ведь это часть собственности владельца бизнеса. А дополнительным «наказанием» становятся и косвенные потери.

Так, по словам члена Регионального совета Самата Исабае­ва, его доход по части продажи медицинских изделий ощутимо «просел» после демонтажа вывесок на торговых объектах, а все потому, что теперь многие клиенты просто-напросто не могут найти магазины.

С бизнесменами категоричес­ки не согласны в КГУ «Астана-Жарнама».

– Мое мнение: вывеска – всего лишь средство навигации, где вход, а где выход, а не рекламный элемент. Хотите поднять продажи – размещайте рекламные элементы, платите налог на рекламу, – заявил директор организации Асылбек Сабыркулов.

Тем более что за прошлый год, добавили в «Астана-Жарнама», благодаря деятельности местного исполнительного органа в части регулирования рекламы и вывесок поступление налогов в местный бюджет за счет размещения именно наружной визуальной рекламы увеличилось на 45%.

Но и совсем «драконить» бизнес в КГУ не намерены: в качестве альтернативного решения и во избежание массовых исков со стороны предпринимателей там предложили ввести мораторий на демонтаж вывесок до тех пор, пока не будет разработан четкий регламент их размещения.

Что касается позиции столичной Палаты предпринимателей, на заседании которой недавно рассматривался этот вопрос, то она такова: действия «Астана-Жарнама» незаконны, потому что в них усматривается исполнение контрольно-надзорных функций, которые присущи исключительно уполномоченным госор­ганам, коим в данном случае должно являться управление архитектуры.