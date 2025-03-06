Стратегический подход Казахстана к ИИ на пути к цифровому будущему
16
Бекжан Садыков, руководитель отдела европейских и американских исследований КИСИ при Президенте РК
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание перспективам развития искусственного интеллекта (ИИ) в стране. Вопросы цифровой повестки и ИИ поднимались практически на всех последних мероприятиях с его участием. В том числе ИИ был в повестке дня рабочего визита Главы государства в ОАЭ, обсуждался на недавней встрече с предпринимателями.