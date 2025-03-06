Стратегический подход Казахстана к ИИ на пути к цифровому будущему

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Бекжан Садыков, руководитель отдела европейских и американских исследований КИСИ при Президенте РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание перспективам развития искусственного интеллекта (ИИ) в стране. Вопросы цифровой повестки и ИИ поднимались практически на всех последних мероприятиях с его участием. В том числе ИИ был в повестке дня рабочего визита Главы государства в ОАЭ, обсуждался на недавней встрече с предпринимателями.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По оценкам ООН, искусственный интеллект увеличит объем мировой экономики до 20 трлн долларов к 2030 году. Казахстан понимает важность соответствующих задач и учитывает внешний ландшафт. Ведь ИИ все больше влияет на международные отношения, транс­формируя практику взаимодействия.

Мы видим, как ИИ меняет глобальную динамику, когда технологическое мастерство в применении систем на основе ИИ-технологий способствует или даже определяет геополитическое положение. Гонка ИИ началась, и уже выделяются страны, стремящиеся к развитию необходимой инфраструктуры: в США в соответствующие проекты планируют инвестировать 500 млрд долларов, в Китае – дополнительные 140 млрд долларов, в ЕС – порядка 320 млрд долларов (из них 35% приходится на Францию). В этом контексте важно учитывать риски и извлекать выгоды от потенциала использования искусственного интеллекта.

Следует иметь в виду, что ИИ – лишь инструмент. Технологии на его основе могут использоваться для улучшения благосостояния человечества, но также несут в себе разрушительный потенциал.

Внедрение стандартов и регулирующей нормативно-правовой базы – первый необходимый шаг к рациональному использованию ИИ во благо. Фокусировка на современных общечеловеческих проблемах остается главной задачей и важнейшей повесткой вне зависимости от взглядов на их истоки или причины. В связи с этим международные организации, в том числе ООН, уделяют все больше внимания разработке приемлемых вариантов использования искусственного интеллекта для снижения рисков и содействия международному сотрудничеству.

Риски включают в первую очередь вопросы безопасности и возможное усугубление экономического разрыва на разных уровнях. Международное партнерство в области технологий ИИ может способствовать выработке взаимовыгодных решений, прокладывая путь к балансу между рисками, национальными и общественными интересами.

Наша страна активно формирует национальную экосистему развития ИИ, расширяя возможности его применения. Если сравнить появление искусственного интеллекта с изобретением печатного станка, который некогда способствовал Ренессансу, то рациональное и взвешенное использование технологий ИИ в Казахстане позволит решить многие актуальные вопросы национального развития.

Более того, в планах нашего государства – стать активным участником глобальной экосистемы ИИ. Казахстан активно работает над регулированием рисков, разрабатывая законопроекты для продуктивного использования технологий искусственного интеллекта.
К примеру, утверждена Концепция развития ИИ на 2024–2029 годы, формирую­щая институциональную основу для дальнейшего роста отрасли.

В стране стремительно развивается интеграция технологий ИИ, создаются условия для дальнейшего прогресса. Например, создан Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI, формируется совет по развитию ИИ при Президенте РК, запускается Фонд фондов венчурных инвестиций с целевым объемом 1 млрд долларов.

Развитие национальной экосистемы ИИ сопровождается активным взаимодействием с международными организациями и стратегическими партнерами. Перед республикой стоит задача создания цифрового хаба в Евразии. В этом плане Казахстан демонстрирует открытость к сотрудничеству и всестороннюю поддержку новых проектов.

Казахстан стремится не просто следовать глобальным тенденциям, но и занимать активную позицию в формировании справедливых и взаимо­приемлемых правил игры. Привлечение международных экспертов, развитие отечественных компетенций и создание благоприятных условий для инновационных решений формируют устойчивый фундамент для цифровой трансформации страны. Республика имеет все шансы стать региональным цифровым хабом.

В условиях растущей конкуренции стратегический подход к развитию ИИ в Казахстане открывает новые перспективы для международного сотрудничест­ва. Ответственное использование этих технологий станет залогом успешного цифрового будущего страны, позволяя укрепить ее позиции в мире.

#ИИ #искусственный интеллект

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