Структуру лабораторных услуг пересмотрят в Минздраве

Здравоохранение
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Дана Аменова
Корреспондент

В ведомстве отметили, что доля выявляемости патологий при скрининге остается низкой, сообщает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов

На расширенном заседании коллегии ведомства министр отметила, что для решения проблем с доступностью медицинской помощи будет пересмотрен ряд маршрутов пациентов на уровне оказания амбулаторно-поликлинической помощи.

В настоящее время нерациональная регламентация маршрутов пациентов, неэффективные стандарты вызывают справедливое недовольство граждан, способствуя искусственному росту консультативно-диагностических услуг, и соответственно создавая перепотребление, а также увеличивает нагрузку на врача общей практики

— Охват пациентов программой управления заболеваниями носит формальный характер. Касательно скрининговых исследований следует признать, что доля выявляемости патологии остается низкой. Вместе с тем, мной поручено пересмотреть подходы и определить приоритетные направления скрининговых исследований, — сказала глава ведомства.

Кроме того, в план срочных мероприятий включен анализ структуры лабораторных услуг и, в целом, актуализация перечня консультативно-диагностических услуг с учетом пересмотра тарифов.

В ведомстве напомнили, что глава государства поручил принять единый пакет медицинской помощи  до 1 апреля текущего года.

 

#Минздрав #услуги #план #структура #лаборатории

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