Суррогатный алкоголь на 9 млн тенге пытались продать в Астане

Нелегальную алкогольную продукцию на 9,1 млн тенге выявили в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КГД Минфина РК.

Фото: пресс-служба КГД

Нарушители намеревались продавать алкоголь без лицензии и сопроводительных накладных.

«Всего выявлено 465 литров самодельной алкогольной продукции (в простонародье «колхозка») и 961 бутылка элитного алкоголя.

В отношении нарушителей составлены материалы по административной статье «Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления» и переданы в суд для принятия процессуального решения», – проинформировали в КГД.