Свет без перебоев

Этого дня долго ждали жители ряда сел Карасайского района, в домах которых постоянно гаснет свет. Как мы уже сообщали, к трансформаторным площадкам поселков Кокозек и Кошмамбет подключено свыше тысячи (!) домостроений, энергетическое оборудование не выдерживает такой нагрузки.

В последние годы сельчане неоднократно требовали от властей наладить электроснабжение жилых массивов. Активисты возмущались тем, что гражданам приходится за свой счет устанавливать трансформаторы, электрические опоры.

Особенно остро нехватка элект­роэнергии ощущается в местности, прилегающей к Алматы. По данным специалистов-­энергетиков, изношенность электросетей, обслуживающих территорию Алматинской агломерации, достигает 80%.

Свою лепту в изменение ситуа­ции должна внести подстанция «Көкөзек», на днях введенная в эксплуатацию. Участники церемонии – представители местных властей и энергоснабжающих предприятий – поздравили местных жителей с запуском долгожданного объекта.

Как отметил аким Алматинской области Марат Султангазиев, новая подстанция станет надежным энергоисточником не только для населения, но и школ, больниц, а также производственных предприятий, расположенных в Елтайском сельском округе. Здесь сформирована крупная промышленная зона, интенсивно развивается инфраструктура.

– Открытие подстанции – очень важное для экономики региона событие, которое позволит решить проблему перебоев с электричеством, – подчеркнул аким. – Не секрет, что нехватка электроэнергии сдерживает развитие промышленного потенциа­ла. В нашей области предстоит осуществить ряд инвестиционных проектов, необходимо обеспечить строящиеся предприятия энергомощностями.

В свою очередь глава АО «Сам­рук-Энерго» Кайрат Максутов отметил, что в рамках программы развития Алматинской энергосистемы планируется увеличить пропускную способность линий электропередачи, снизить технические потери, повысить качество напряжения в сети.

Технические условия для подключения к новой подстанции уже получили две школы в селах Кокозек и Елтай. По оценкам экс­пертов, в перечень потребителей войдут свыше 300 субъектов предпринимательства, а также около 1 300 жилых домов.

По информации участников церемонии, проект стоимостью 2,7 млрд тенге осуществлен на средства АО «Алатау жарық компаниясы». На подстанции установлено оборудование ведущих зарубежных и отечественных производителей, позволяющее снабжать абонентов электроэнергией даже в случае аварийного отключения приборов. Это так называемая система бесперебойного питания. Энергоисточник отвечает современным требованиям стратегической и экологической безопасности.