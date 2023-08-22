СВМДА: синергия многостороннего сотрудничества

Азия становится основным двигателем международного развития XXI века как по экономическому потенциалу, так и по степени влияния на мировую политику. Обладающий большими человеческими и природными ресурсами, а также богатым культурным разнообразием и наследием континент на протяжении тысячелетий весомо влиял и влияет на процессы планетарного масштаба.

По мере нарастания новых вызовов миру и безопасности становится все более очевидным, что на азиатский континент, где происходят наиболее динамичные политические и экономические перемены, ложится новая, во многом центральная роль в современном миропорядке.

Как крупнейший регион в мире Азия должна стать и неизбежно станет сильным содружеством наций, преследую­щим общие цели, самостоятельно решающим внутренние проблемы, способствующим всеобщему миру, безо­пасности и глобальному прогрессу.

В настоящее время, в период геополитического разлома и стремительной смены парадигмы безопасности, многосторонность и инклюзивность стали единственно возможным подходом к обеспечению мира и стабильности на региональном и глобальном уровнях.

В данном контексте Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) как межправительственный форум с крупнейшим географическим охватом в Азиатском регионе и широкой повесткой дня становится наиболее подходящей платформой для консолидации коллективной муд­рости всех стран Азии в интересах мира, сотрудничества, безопасности и развития. А также для полноценного их включения в глобальную архитектуру безопасности и в многосторонние процессы принятия решений мирового значения.

Создание СВМДА как единой платформы для Пан­азиатского диалога по общим проблемам региона было объек­тивной необходимостью в условиях прогрессирующего процесса глобализации, бурного экономического развития, рос­та населения и потребнос­тей в продовольствии и энергетических ресурсах на азиатском континенте, а также усиления нетрадиционных вызовов и угроз на фоне продолжающихся субрегиональных и локальных конфликтов.

Сегодня СВМДА объединяет 28 государств, занимающих более 90% территории самого большого и густонаселенного континента планеты, и является уникальной многосторонней диалоговой платформой, предоставляю­щей государствам-членам с различной политической, экономической и социокультурной принадлежностью равные возможности для сотрудничества в реализации взаимовыгодных инициа­тив и принятия решений на основе взаимного согласия.

Шестой саммит СВМДА, прошедший в Астане в 2022 году – в год 30-летнего юбилея СВМДА, запустил структурированный, инклюзивный и прозрачный переговорный процесс постепенного, поэтапного и основанного на консенсусе преобразования Совещания в полноценную международную регио­нальную организацию.

Этому историческому решению предшествовали широкие консультации государств-членов, в ходе которых было признано, что форум успешно служит эффективным многосторонним механизмом взаимодействия, укрепления доверия и сотрудничества со зрелой и постоянно функционирующей институциональной структурой.

За три десятилетия эволюции СВМДА приобрело статус, роль, структуру, функции, методы работы и другие свойства полноценной международной организации: учредительные докумен­ты, устанавливающие общие цели и основные принципы взаимоотношений государств-членов; структуру руководящих органов; исполнительный орган – секретариат; постоянные консультативные органы и механизмы сотрудничества – Деловой совет, Молодежный совет, Форум аналитических центров (ФАЦ), Совет мудрецов, Фонд СВМДА; правоспособность – Конвенция о привилегиях и иммунитетах; механизмы управления финансовыми и человеческими ресурсами.

Поэтому первым шагом в процессе трансформации стали решения шестого саммита по институционализации высших руководящих органов СВМДА в Совет глав государств и правительств и Совет министров иностранных дел и учреждение должности генерального секретаря СВМДА, ранее именовавшейся «исполнительный директор Секретариата СВМДА».

По поручению саммита казахстанским председательством и Секретариатом СВМДА совместно с государствами-членами был разработан проект «Дорожной карты трансформации» с конкретными направления­ми предстоя­щих реформ, который предполагается утвердить на внеочередной встрече Совета министров иностранных дел СВМДА в Нью-Йорке «на полях» недели высокого уровня Генеральной Ассамб­леи ООН в сентябре текущего года.

Шестой саммит также утвердил общее видение государств-членов, соглас­но которому наша организация будет способствовать динамичному, справедливому, всестороннему и сбалансированному экономическому росту, взаимодействию, социальному и культурному развитию государств-членов.

Лидеры стран СВМДА также решили, что они будут укреплять коллективную работу в рамках организации, чтобы искать совместные решения общих проб­лем XXI века на пути к безопасному и процветающему региону и стремиться к мирному урегулированию споров в соответствии с Уставом ООН.

С момента создания СВМДА главной областью его деятельности является укрепление мер доверия в пяти измерениях сотрудничества: военно-политическом, экономическом, экологичес­ком, человеческом, а также в области новых вызовов и угроз. Все они отражены в Каталоге мер доверия СВМДА и разделены на 18 приоритетных сфер, сотрудничество в которых координируется отдельными государствами. На сегодня насчитывается 17 стран-координаторов и 23 страны-сокоординатора. В рамках всех пяти направлений ежегодно проводится порядка 30 мероприятий.

Каталог мер доверия – уникальный для Азиатского региона документ, установивший на основе консенсуса всех государств-членов принципы доб­ровольности и постепенности в прак­тической реализации мер доверия с учетом разнообразия и особенностей различных регионов Азии. Впервые утвержденный в 2004 году, он был существенно обновлен и расширен в 2021-м на последней встрече министров иностранных дел СВМДА.

Экономическое измерение СВМДА является одним из наиболее востребованных направлений сотрудничества. При этом многие аспекты взаимодействия носят кросс-секторальный характер, тесно переплетаясь с вопросами экологии, социального развития и гуманитарного взаимодействия.

Государства – члены СВМДА создают новые возможности для развития малого и среднего бизнеса, финансового сектора, укрепления новых источников инвестиций, налаживают транзитно-транспортные коридоры, обмениваются передовыми практиками в сфере сельского хозяйства, а также в области энергетической безопасности и информационных технологий. Характерно, что наибольшая активность СВМДА наблюдается в сферах развития малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, финансов и цифровизации.

Не случайно одним из двух первых постоянных институтов, созданных СВМДА в 2014 году, стал Деловой совет, в который входят представители бизнес-ассоциаций и государственных органов стран-членов. Этот институт отвечает за содействие развитию и расширению экономических связей малых и средних предприятий (МСП) и проводит свои заседания на ежегодной основе, созывая в рамках встреч бизнес-форум СВМДА.

Например, заседание Делового совета и бизнес-форума в 2021 году было посвящено перспективам ведения бизнеса в условиях пандемии с фокусом на производство пищевых продуктов, а также строительных материалов. В 2022-м темами обсуждения стали цифровизация бизнес-процессов МСП и продовольственная безопасность. Осенью 2023-го на полях Алматинского инвестиционного форума состоится очередное заседание Делового совета СВМДА и его бизнес-форума, на котором будут рассмотрены вопросы «зеленого» финансирования, возобновляемой энергии и продовольственной безопасности.

Новые вызовы в мировой экономике, включая нарушение цепочек поставок, выявили недостаточно развитую взаи­мосвязанность государств – членов СВМДА. В этой связи казахстанское председательство в ходе шестого саммита инициировало учреждение Совета СВМДА по устойчивой взаимосвязанности. Его амбициозной задачей станет развитие и укрепление транзитно-транспортного потенциа­ла и транспортных коридоров государств – членов СВМДА, чья география распространяется от Тихого океана до Средиземного моря и от Северного Ледовитого океана до Индийского.

В настоящее время председательством и секретариатом завершается разработка концепции создания этого нового органа СВМДА для последующего обсуждения всеми государствами-членами.

На шестом саммите Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также предложил преобразовать в постоянно действующую платформу Финансовый саммит СВМДА, который был инициирован и успешно созывался в формате конференций трижды с 2018 года Китайской Народной Республикой на базе Китайской ассоциации по содействию финансированию развития.

Главной задачей этого нового инс­титута СВМДА должны стать содействие устойчивому и инклюзивному развитию и создание благоприятных условий для регионального и субрегио­нального финансового сотрудничества в рамках организации. В настоящее время китайская сторона совместно с председательством и при содействии секретариата завершает работу над концепцией институционализации данного форума. Очередное заседание Финансового саммита состоится в конце 2023 года в Китае.

Сотрудничество государств – членов СВМДА в экологическом измерении также становится все более востребованным. Признавая настоятельную необходимость решения экологичес­ких проблем, СВМДА привержено защите окружающей среды, достижению углеродной нейтральности и развитию сотрудничества в области продовольственной безопасности. На прошлогоднем саммите Касым-Жомарт Токаев предложил провести в Астане в 2024 году Конференцию высокого уровня по проблемам экологии в странах СВМДА для обсуждения климатичес­ких изменений и путей разрешения соответствующих проблем.

Предполагается, что данное мероприятие станет отправной точкой для создания рабочих групп для предметного обсуждения экологических проблем в регионе СВМДА. Конференция позволит государствам – членам СВМДА установить цели и методы для решения конкретных региональных проблем, подтвердив при этом свою приверженность Целям устойчивого развития ООН.

Также конференция может способствовать формированию чувства сопричастности и приверженности их достижению, что позволит поднять экологические проблемы на более высокий уровень в списке национальных приоритетов. Ожидается, что результаты форума могут послужить основой для создания Совета СВМДА по сотрудничеству в области экологии.

В рамках человеческого измерения государства-члены активно взаимодействуют по широкому спектру гуманитарных вопросов, включая соблюдение прав человека, поощрение диалога между цивилизациями, культурами и религиями стран Азии, укрепление прав женщин и девочек. Кроме того, они сотрудничают в рамках Молодежного совета СВМДА (самого первого постоян­ного института СВМДА, созданного в 2014 году), а также в сферах науки и образования.

В этом году по инициативе Казахстана запущена работа по созданию Партнерской сети ведущих университетов государств – членов СВМДА. Ожидается, что эта сеть будет способствовать академическим обменам, совместным исследовательским проектам и программам сотрудничества между университетами всего региона.

Концепция партнерской сети была обсуждена экспертами государств-членов в мае 2023 года. В настоящее время ведется работа над меморандумом об учреждении этого нового механизма сотрудничества в рамках СВМДА.

Признавая силу и потенциал молодежи и добровольчества, высоко оцениваемые также в рамках ООН, казахстанское председательство намерено провести Слет лидеров волонтерского движения стран СВМДА в 2024 году в Астане под эгидой Молодежного совета СВМДА. Это мероприятие соберет молодых лидеров из государств-членов для обмена идеями, опытом и передовой практикой в области добровольчества и вовлечения в общественную деятельность.

Важность и актуальность данного направления сотрудничества нашли отражение в проекте заявления Совета министров СВМДА о продвижении волонтерства в целях устойчивого развития, которое предполагается принять в сентябре 2023 года.

Эпоха глобализации ярко свидетельствует о необходимости тесного сотрудничества в борьбе с общими угрозами, такими как терроризм, незаконная миграция, наркотрафик. В свою очередь, пандемия COVID-19 показала, как важно действовать сообща всем странам мира для защиты от эпидемий и недугов, поражающих здоровье людей в мировом масштабе.

В этой связи в 2021 году в обновленный Каталог мер доверия СВМДА по инициативе Казахстана вошла новая приоритетная сфера – «Эпидемиологическая безопасность, общественное здравоохранение и фармацевтика», в рамках которой государства-члены призваны продолжить взаимодействие в противодействии новым вызовам и угрозам эпидемиологического характера. Так, в феврале 2021 года казахстанское председательство совместно с благотворительным фондом Halyk передали ряду нуждающихся государств – членов СВМДА гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией.

В 2021 году в обновленный Каталог мер доверия по инициативе России и Китая была также включена новая приоритетная сфера «Безопасность информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и их использования», а в 2022 году саммитом было принято совместное заявление лидеров государств – членов СВМДА на эту тему, в котором придан политический импульс укреплению солидарности и практического сотрудничества государств СВМДА в этой новой приоритетной сфере с равным акцентом на развитие и безопасность.

В документе подчеркивается стремление стран СВМДА сближать подходы к обеспечению безопасности ИКТ и развивать сотрудничество на основе Устава ООН и принципов международного права, а также активно участвовать в работе соответствующей Рабочей группы открытого состава ООН и в разработке всеобъемлющей международной конвенции под эгидой Организации Объединенных Наций.

Историческим достижением Совещания в области борьбы с терроризмом стало принятие шестым саммитом Плана действий СВМДА по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН. Председательство Казахстана и секретариат придали новый импульс многолетним переговорам по этому документу, что сделало возможным достижение консенсуса по всем открытым вопросам к юбилейному саммиту СВМДА 2022 года.

Этот документ отражает решимость государств – членов СВМДА выполнять обязательства и предпринимать действия по борьбе с терроризмом, согласованные под эгидой ООН в рамках взаимодействия в регионе СВМДА и на национальном уровне.

В военно-политическом измерении в целях укрепления диалога, взаимного доверия и сотрудничества СВМДА предоставляет государствам-членам механизмы обмена информацией по вопросам контроля над вооружения­ми, консультаций по неожиданным и опасным инцидентам военного характера, особенно если они происходят вблизи их границ, наблюдения за военными учениями и другие формы сотрудничества между вооруженными силами.

В целях укрепления мира, стабильности и безопасности в регионе Казахстаном ежегодно проводится семинар в военно-политическом измерении в качестве страны-координатора в этой приоритетной области. Таким образом представители оборонных и силовых структур стран СВМДА поддерживают контакты и регулярно обмениваются общедоступными данными, укрепляя тем самым доверие и устанавливая взаимодействие.

Государства – члены СВМДА в рамках политического диалога поддерживают и продвигают глобальные инструменты, связанные с ядерным нераспространением и разоружением, такие как Договор о нераспространении ядерного оружия, что является ярким примером заинтересованнос­ти и готовности СВМДА содействовать укрепле­нию глобальной безопас­ности и продвижению ценностей и принципов Устава ООН и международных норм.

Важный вклад в укрепление мира и стабильности в Азии, а также политического и экспертного диалога между государствами – членами СВМДА призваны внести созданные в 2021 году новые консультативные органы СВМДА – Совет мудрецов и ФАЦ.

ФАЦ был инициирован КНР в 2014 году. В 2021-м решением государств-членов он преобразован в постоян­ный институт СВМДА. Председателем ФАЦ в настоящее время является Шанхайский институт международных исследований (ШИМИ). Благодаря данной площадке налаживается качественное сотрудничество среди аналитических центров государств – членов СВМДА.

Статус форума и состав его участников позволяют рассматривать практически неограниченный круг вопросов, а вырабатываемые аналитиками ФАЦ идеи и рекомендации имеют большой потенциал для изучения государст­вами-членами и руководящими органами СВМДА и превращения в конкретные действия и решения.

Например, в конце 2021 года очередное девятое заседание уже институционализированного ФАЦ провело экспертное обсуждение инициативы казахстанского председательства о трансформации СВМДА в полноформатную международную организацию.

Концепция трансформации тогда нашла широкую поддержку на экспертном уровне и впоследствии, в ходе политических консультаций в 2022 году, была поддержана всеми государствами-членами, привела к запус­ку процесса трансформации шес­тым саммитом СВМДА и разработке проекта «Дорожной карты трансформации» в середине 2023 года.

Десятое заседание ФАЦ в конце 2022 года обсуждало вопросы продовольственной и энергетической безопасности, «зеленой» экономики и взаимосвязанности, а также 30-летний опыт деятельности СВМДА и взгляд в будущее. В конце августа 2023 года в Синине, провинция Цинхай, состоится 11-е заседание ФАЦ, посвященное теме «Создание в Азии взаимного обучения и взаимовыгодного сотрудничества: роль и миссия СВМДА».

Совет мудрецов СВМДА, в свою очередь, был создан в целях выработки рекомендаций высокого уровня по широкому кругу вопросов взаимодействия и развития организации, включая укрепление мира и безопасности, реализацию мер доверия, дальнейшие направления и приоритеты работы. В настоящее время продолжается процесс формирования состава этого органа, в который войдут видные политические и общественные деятели, ученые и другие выдающиеся личности из государств – членов СВМДА.

Возросшая в последние годы востребованность СВМДА как платформы для диалога и укрепления доверия нашла отражение в росте заинтересованнос­ти государств-членов к еще большему усилению практической отдачи от сотрудничества в рамках организации.

В этой связи по инициативе казахстанского председательства в целях развития проектной деятельности соз­дан Фонд СВМДА, который являет­ся механизмом оказания взаимной финансовой помощи государств-членов друг другу. Фонд будет способствовать разработке и финансированию конкретных проектов по широкому кругу направлений, включая цели развития, осуществление мер доверия, исследовательскую и научную деятельность, гуманитарную помощь.

Все коротко перечисленные выше области сотрудничества и инструменты взаимодействия государств – членов СВМДА, последние достижения организации и ее приоритетные задачи на ближайшее будущее свидетельствуют о возросшей востребованности и потенциале СВМДА, а также заинтересованности государств-членов в продвижении форума в синергии с реализацией своих национальных приоритетов в Азии, что в итоге способствует повышению коллективной безопасности на региональном и глобальном уровнях.