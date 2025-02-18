Свыше $12 млрд планирует вложить East Hope Group в новый проект в Казахстане

Фото: пресс-служба правительства РК

Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр встретился с генеральным директором East Hope Group (КНР) Мэн Чанцзюнем. Компания планирует реализовать проект по созданию вертикально интегрированного производства цветных металлов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Реализация проекта подразумевает строительство промышленного парка с горно-обогатительным комбинатом, электролизным заводом и электростанцией. Ориентировочный объем инвестиций составит свыше $12 млрд с созданием порядка 10 тыс. рабочих мест.

Компания предполагает экспортную направленность произведенной продукции. При этом ранее East Hope Group уже реализовала аналогичный проект общей площадью 20 км2 в КНР (СУАР), отметили в кабмине.

В ходе встречи стороны обсудили планы компании по подписанию Соглашения об инвестициях.

В завершение беседы Роман Скляр выразил уверенность, что реализация данного проекта даст дополнительный импульс укреплению стратегического сотрудничества между Казахстаном и Китаем.