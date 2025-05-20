Совместно с регионами уже утвержден список всех центров отдыха, их готовность рассмотрена на заседаниях республиканского штаба

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

3,2 млн школьников проведут летние каникулы в оздоровительных центрах. Детей и подростков готовы принять в более чем 10 тыс. детских оздоровительных учреждениях. Об этом сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев на заседании Правительства, передает Kazpravda.kz

Так, 15 тыс. детей отдохнут в круглогодичных оздоровительных центрах, 186 тыс. детей – в загородных, 2,8 млн школьников – в пришкольных, еще 160 тыс. проведут каникулы в палаточных и юрточных лагерях.

Как обычно, особое внимание уделено детям из социально уязвимых категорий, из многодетных семей и из села. При поддержке фонда «Қазақстан халқына» в рамках проекта «Жаздық жолдама» 10 тыс. детей получат возможность бесплатного отдыха.

Под контролем досуг детей будут держать 120 тыс. педагогов-организаторов, они уже прошли подготовку. Дополнительно будут привлечены свыше 12 тыс. студентов и волонтеров.

По словам главы ведомства, совместно с регионами уже утвержден список всех центров отдыха, их готовность рассмотрена на заседаниях республиканского штаба. На местах усилен контроль за соблюдением санитарных норм, требований пищевой безопасности, а также правил безопасности на воде, в лесу и на спортивных объектах.

Подготовка идет полным ходом. В Туркестанской области, например, строятся модульные корпуса при 10 лагерях для расширения охвата; в ВКО расширяется проект «Гостевая семья», в этом году в нем примет участие 62 семьи из шести населенных пунктов, отдых организован для 140 детей.