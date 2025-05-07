Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В Астане с участием Президента страны — Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Казахстана Касым-Жомарта Токаева — состоялся военный парад, посвященный 7 мая – Дню защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«В составе расчёта Национальной гвардии МВД РК, участвовавшего в параде, прошли потомки ветеранов войны. Они чтят память героев и не забывают об их подвиге. Военная техника и вооружение Национальной гвардии ежегодно обновляются в соответствии с современными требованиями. Сегодняшний парад стал тому наглядным подтверждением», — рассказал заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией Бауыржан Абжанов, который возглавил парадный расчет гвардейцев.

В параде приняли участие более 400 военнослужащих Национальной гвардии. В частности, строевым маршем прошли бойцы воинской части 5573 оперативного назначения и спецподразделения «Бүркіт», сформировав отдельные парадные колонны.

«Я — наследник Победы, ведь среди тех, кто приближал этот великий день, был и мой дед. Я горжусь его подвигом в годы войны. А сегодня мне выпала честь пройти в строю со своими сослуживцами на параде, посвящённом 80-летию Победы», — поделился боец спецназа «Бүркіт».

Кроме того, 30 представителей войск правопорядка вместе со сводным оркестром силовых структур Казахстана обеспечили музыкальное сопровождение парада Победы.

Во время прохождения механизированной колонны были продемонстрированы 13 единиц современной бронетехники Национальной гвардии МВД РК. Среди них — бронемашины «Барыс» 6×6, «Алан-2», а также «Cobra II» с повышенным уровнем боевой защиты. Кроме того, была представлена специальная машина «Урал ВВ», способная перевозить до 17 военнослужащих через опасные участки местности.

В этом году на Параде Победы было задействовано 4,5 тысячи военнослужащих Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК.

Стоит отметить, что впервые было организовано пронесение боевых знамен частей, сформированных на территории Казахстана, а также состоялось прохождение колонн в форме военных лет.