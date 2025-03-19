Свыше 48 млрд тенге выделило правительство на субсидирование удобрений

Сельское хозяйство,Правительство
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Основной объем средств направлен на реализацию механизма авансового субсидирования минеральных удобрений

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из резерва правительства РК выделено 48,4 млрд тенге для субсидирования удобрений (за исключением органических). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Постановление принято в рамках реализации поручений главы государства по увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в 2 раза на 2024-2028 годы и повышения уровня внесения минеральных удобрений в почву до 50% от научно-обоснованной потребности.

Документ предусматривает перечисление средств акиматам области Абай, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей в виде целевых текущих трансфертов на субсидирование стоимости удобрений.

В первую очередь, основной объем средств направлен на реализацию механизма авансового субсидирования минеральных удобрений.

Как известно, в марте прошлого года в рамках поддержки АПК был внедрен механизм авансового субсидирования удобрений, при котором бюджетные субсидии заранее перечисляются на специальные счета отечественных заводов для поставок сельскохозяйственным товаропроизводителям удешевленных удобрений.

За счет принятых мер, впервые, уровень внесения удобрений достиг 40% от научно-обоснованной потребности (до 2024 года не превышала 21%).

Своевременная финансовая поддержка правительства в период подготовки к весенне-полевым работам даст возможность своевременно обеспечить сельскохозяйственных товаропроизводителей удобрениями, что в конечном итоге позволит получить высокий и качественный урожай, отметили в кабмине.  

#субсидии #бюджет #удобрения #финансирование

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