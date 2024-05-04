Свыше 80 млн тенге помогли вернуть предпринимателям прокуроры Жетысу

"Согласно требованиям законодательства о государственных закупках, внесенные гарантийные суммы должны возвращаться предпринимателям сразу же после исполнения ими своих обязательств. Однако, местные исполнительные органы, несмотря на своевременное исполнение обязательств, не возвратили причитающиеся суммы в размере 80 млн тенге", - отметили в областной прокуратуре.