Так звучит дружба

фото Валерия Бугаева, фото Дома дружбы

Восьмой день Наурызнама называется Ынтымақ күні – День единства и солидарности. Безусловно, солидарность, единство – это важнейшие элементы казахстанской идентичности, которые вбирают в себя глубокий смысл, основанный на истории страны и традициях казахского народа. Ведь испокон веков казахи жили, сообща решая проблемы, проводя вместе мероприятия… Ну а 30 лет назад понятие «ынтымақ» самым гармоничным образом расширилось и вобрало в себя те смыслы, о которых заговорили участники новой, поистине народной структуры – Ассамблеи народа Казахстана. За три десятилетия ассамблея охватила все сферы современного казахстанского общества и стала действенным механизмом межэтнического согласия.

В Павлодарской области сегодня проживают представители более 60 этносов и этнических групп, работают 115 этнокультурных объединений, действуют общественные институты АНК – совет аксакалов, совет матерей, Клуб журналистов, центр «Жомарт жан», Научно-экспертный совет, Центр медиации, Школа национального возрождения им. Даржумана, кафедры в местных университетах и колледжах. Кроме того, в 2023 году в СОШ № 24 открыли первый в стране класс Ассамблеи народа Казахстана.

Все вместе они проводят более 800 разнообразных мероприятий на протяжении каждого года и реализовывают различные проекты по поддержке государственного языка. Например, в Доме дружбы работает бесплатный клуб по изучению казахского языка, а в репертуар творческих коллективов включены произведения казахстанских композиторов и поэтов. И конечно же, все объединения продолжают сохранять свою этническую самобытность.

Но есть в структуре павлодарской ассамблеи творческое звено, которое можно считать квинтэссенцией проявления этой межэтнической солидарности. Два с половиной года здесь действует уникальный сводный инструментально-вокальный ансамбль «Достық үні», созданный по инициативе руководителя Дома дружбы Нурии Кубеновой.

– В состав нашего ансамбля входят музыкальные руководители и участники творческих коллективов разных этнокультурных центров области, – рассказывает руководитель ансамбля, специалист по ­вокалу отдела народного творчества областного Дома дружбы Гульназ Омаргалиева. – Например, вокалисты – из корейского, белорусского, славянского, польского, греческого центров, инструменталист – из украинского, белорусского, татаро-башкирского, финно-угорского центров, общест­венного объединения «Нұр-Ана әлемі». Наша главная солистка – Юлия Соловьева, она руководит греческой вокальной группой «Маргаритари». Помимо этого, мы смогли объединить в коллективе баянистов, домбристов, кобызис­тов и ударников. Второго такого коллектива в стране нет.

Неудивительно, что получился разновозрастной состав. Самая молодая участница ансамбля – домб­ристка, кобызистка 21-летняя Инара Мукушева из таджикского центра, самый старший – 69-летний баянист из татаро-башкирского центра Гайнутдин Ташимов. Но любовь к музыке и искусству стирает границы между разными поколениями.

Гульназ Омаргалиева отмечает,­ что всем участникам легко удалось найти и общий язык, и творческие интересы. Главной сложностью было составить график, поскольку каждый занят в своих этнокультурных объединениях. Но и это оказалось преодолимо, и теперь два раза в неделю – а когда идут репетиции перед важными выступлениями, то еще и по субботам – «Достық үні» собирается, чтобы оттачивать мастерство. Для начала отдельно собирают инс­трументалистов, делят партии, отдельно репетируют и солисты, а потом происходит то самое единение – творческое.

– Первой нашей песней была популярная праздничная композиция «Саған, халқым-ай», часто звучащая на тоях, – она ведь про дружбу, про народ. И когда мы впервые исполнили ее на концерте ко Дню благодарности, получили невероятную поддержку от зрителя, – продолжает рассказывать руководитель ансамбля. – А сейчас в репертуаре больше 10 песен – мы стараемся готовить номера, связанные с тематикой концертов. Есть песни Абая Кунанбайулы, Шамши Калдаякова. На песню «Арыс жағасында» даже клип сняли – на берегу Иртыша. Но все композиции в нашем исполнении обязательно звучат на казахском языке – по концепции нашего коллектива именно он стал главным консолидирующим фактором. Ансамбль создавался, чтобы еще раз показать дружбу разных этносов, живущих в Казахстане, и государственный язык эту дружбу укрепляет.

Завтра на Центральной площади Павлодара, где будет проходить праздничный концерт, выступят творческие коллективы многих этнокультурных центров региональной АНК – они исполнят песни на своих родных языках, народные танцы. При этом сводный ансамбль «Достық үні» успевает готовиться к поездке в Экибастуз – она станет первой в гастрольном туре коллектива по Павлодарской области. Дело в том, что 1 марта, когда в Доме дружбы стартовали мероприятия в честь 30-летия ассамблеи, проходил большой концерт, который настолько понравился зрителям, что гости праздника буквально потребовали повторить программу в городах и райцентрах.

Как признается Гульназ Омаргалиева, такая обратная связь очень вдохновляет коллектив, а потому ансамбль «Достық үні» решил подарить своим зрителям новые композиции со своей уникальной подачей – уже 29 марта в Экибастузе прозвучит песня «Егемен елім». Музыканты уверены: этот номер может стать гвоздем программы, ведь он про любовь к Родине, а значит, будет понятен и близок каждому жителю Прииртышья.