Тайник с похищенным во время январских событий оружием нашли в области Жетысу

Из тайника изъяты три пневматические винтовки калибра 4,5 и 6 мм BSA Ultrа, Action sport games и BSA Us.

Фото: ДП области Жетысу

В Кербулакском районе обнаружили схрон с пневматическими винтовками, похищенными из оружейного магазина во время январских событий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области Жетысу.

Схрон нашли на обочине автодороги Когалы - Шаган местные жители, сообщившие о находке в полицию, уточнили в ДП.

Из тайника изъяты три пневматические винтовки калибра 4,5 и 6 мм BSA Ultrа, Action sport games и BSA Us.

Установлено, что оружие похитили в январе 2022 года в одном из охотничьих магазинов Алматы.

Собранный по факту материал вместе с изъятыми винтовками направлен в указанное подразделение полиции, добавили в пресс-службе.