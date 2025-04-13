Новинка репертуара в Государственном академическом русском театре драмы имени М. Горького обещает стать не просто адаптацией классики, а глубоким исследованием человеческой души, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра

«Поднимите трубку!» — смелая, парадоксальная и тонкая работа приглашенного российского режиссёра Сергея Левицкого, основанная на повести «Палата №6» и сотканная из множества произведений Антона Павловича Чехова: от «Дяди Вани» и «Вишнёвого сада» до «Трёх сестёр», «Чайки», «Каштанки» и «Дамы с собачкой».

Это не классическая адаптация, а вольное, живое, подчас абсурдистское прочтение литературного материала, что показано и в его условном определении как вольного нескладное попурри из старых, но еще недопетых песен Антона Чехова. Впрочем, мультижанровый спектакль представляет собой психологический триллер.

История столичного врача, оказавшегося в провинциальной больнице, несмотря на суровые обстоятельства, пронизана тонким юмором, иронией, верой и становится размышлением о границах безумия и разума, жестокости, безразличия и милосердия. Красной линией сквозь спектакль проходит ожидание героями телефонного звонка.

Лауреат международных фестивалей и Государственной премии Бурятии, дважды номинант театральной премии «Золотая маска» режиссер Сергей Левицкий поднимает в спектакле важные вопросы о разделении нормального и ненормального в обществе, заставляя зрителей задуматься об общественных стереотипах и человеческой предвзятости.

Идея поставить «Палату №6» возникла у него в 2022 году, но по разным причинам удалось реализовать проект лишь спустя несколько лет.

В этом произведении прослеживается тема безразличия, равнодушия, способности закрывать глаза на чужую боль и страдания, которые оправдываются разными обстоятельствами и причинами. Режиссура, которая органично сочетает классические и современные подходы, позволяет глубже понять внутренний мир чеховских персонажей, к которым присоединились Лопахин и Дарья.

Сюжет спектакля разворачивается вокруг палаты психиатрической больницы, где ставятся под сомнение границы нормальности и безумия. Главный герой, доктор Хоботов сталкивается с вопросами человеческой судьбы, жизни и смерти.

«Одна из центральных чеховских тем заключается в том, что люди с благими намерениями стремятся поменять что-то в мире, который пребывает в хаосе. Они хотят разобрать бардак и навести порядок, но вокруг наталкиваются на невежество, косность, отсутствие самосознания, что мешает устроить честную и достойную жизнь. Получается, что человек, который пытался изменить ситуацию и защищался от насилия, грубости, невежества и хамства вдруг сам оказывается в страшной атмосфере жестокости и безумия. Он сначала становится объектом насилия, а когда подвергается негативному влиянию окружения ему приходиться предать свои принципы, ценности и убеждения. Постепенно становится понятно, что самостоятельно исправить мир к лучшему невозможно. Это большая катастрофа», — пояснил он.

Режиссёр умело использует пространство сцены, создавая атмосферу замкнутости и изоляции, характерную для больницы. Сценография, выполненная в сдержанных тонах, дополнительно подчеркивает психологическую напряженность происходящего. Световые эффекты и музыка гармонично вписываются в общую концепцию, создавая дополнительный уровень восприятия. Внимание публики с первых минут приковывает старинный телефон.

«Название спектакля «Поднимите трубку» хотя и вызывает ассоциации с незамысловатой комедией, но в нем есть некая полуфантастическая линия. Это связано со старинным телефоном, который висит на стене. Данный предмет реквизита использован в качестве двойной метафоры. Сотрудники больницы наивно верят, что если кто-то зазвонит и снимет трубку произойдет чудо, восторжествует справедливость, добро, милосердие, наступит всеобщее счастье. Они много лет находятся в ожидании, но при этом ничего не делают для того, чтобы произошли долгожданные перемены», — говорит режиссер.

В качестве музыкального сопровождения в постановку вошли песни «Земля, Земля, я - Юпитер!», «Человек состоит из воды» и «Три ангела».

«Как правило, неудобные для системы люди выпадают из общего хождения строем. Они задают вопросы, видят несправедливость, что представляют собой опасность для руководства. В связи с этим их объявляют сумасшедшими, ненужными и изолируют от общества, чтобы они не смогли оказать помощь. Так, молодой столичный врач видит хаос, сталкивается с невежественными, ленивыми, наглыми, хамскими людьми и ежедневно ведет борьбу с тараканами, грязью, отсутствием нормальной еды и медицинских инструментов для своих пациентов. В этом и есть абсурдность жизни, доведенная до предела театральной условности», — заключил он.

Чехов, несмотря на сто лет с момента написания пьесы, остается актуальным и непревзойденным мастером слова. Каждый, кто решит посетить этот спектакль, сможет не только насладиться великолепной игрой актёров, но и задуматься о вечных истинах, которые волнуют человечество на протяжение многих столетий.