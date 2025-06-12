собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Проверке подверглись все автомобили и автобронетанковая техника, предназначенные для перевозки личного состава

Фото: РГК «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК

В воинской части 6506 Национальной гвардии МВД РК, дислоцированной в городе Шымкент, прошел плановый ежегодный технический осмотр вооружения и военной техники, сообщает Kazpravda.kz

По информации заместителя командующего региональным командованием «Оңтүстік» по технике и вооружению полковника Игоря Поповского, основной целью осмотра является всесторонняя и объективная оценка технического состояния военной техники, проверка ее соответствия установленным нормативам, а также своевременное выявление и устранение возможных нарушений, способных повлиять на безопасность и эффективность эксплуатации в условиях повседневной службы и выполнения боевых задач.

К техосмотру военнослужащие готовились основательно. Проверке подверглись все автомобили и автобронетанковая техника, предназначенные для перевозки личного состава. Особое внимание было уделено внешнему виду транспортных средств. У водителей проверили наличие военных билетов и водительских удостоверений с отметкой, подтверждающей право на управление закрепленным транспортным средством.

- Подобные проверочные мероприятия проводятся ежегодно для проверки соответствия установленным требованиям технического состояния и оборудования транспортных средств, специальной и бронетанковой техники, предупреждения правонарушений, связанных с их эксплуатацией, а также контроля допуска водителей к участию в дорожном движении при выполнении служебно-боевых задач, - отметил Игорь Поповский.

Военную технику, вооружение, инженерное имущество, имущество радиационной-химической биологической защиты и средств связи проверяли на исправность и укомплектованность. Были также проверены техническое состояние легковой техники, состояние вооружения и боеприпасов. Всего проверку прошли около 200 единиц военной техники.

Проверка показала, что в воинской части 6506 Национальной гвардии военная техника готова к работе в любых условиях, обеспечена ее высокая степень безопасности и она готова выполнить любые поставленные задачи.