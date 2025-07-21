В решающем матче он обыграл итальянца Андреа Вавассори

Фото: ФТК

Бейбит Жукаев одержал победу в финале квалификации ATP 500 в Вашингтоне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

В решающем матче квалификации казахстанец обыграл итальянца Андреа Ваввасори (324 АТР) в трех сетах — 7:5, 6:7 (9:11), 6:4. В первом круге основы Бейбит сыграет против француза Александра Мюллера (42 АТР).

Напомним, этот сезон уже стал самым ярким в карьере 24-летнего воспитанника актауской школы тенниса. В этом году Жукаев впервые в своей карьере пробился в основную сетку Уимблдона.