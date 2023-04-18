ТЭЦ-2 в Петропавловске оштрафовали за неповеренные приборы

Энергетика
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Энергетики не спешили с поверкой важных для технологических процессов приборов, а с уплатой штрафов за эти нарушения тянуть не стали.

Фото: Андрей Кратенко

Сотрудники прокуратуры и Комитета техрегулирования и метрологии провели проверку ТЭЦ-2 в Петропавловске. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КТРМ.

«Некоторые средства измерения были не обеспечены поверкой более 4 месяцев. Такие как теплосчетчики, дозаторы, термометры и другие.

Отметим, что для контроля всех технологических процессов на энергетических предприятиях - режимов производства, транспортировки и учета энергии необходимо измерять и регистрировать различные показатели с использованием приборов различного принципа действия», – рассказали метрологи.

Представители КТРМ подчеркнули, что применение средств измерений без поверки является нарушением Закона РК  «Об обеспечении единства измерений».

«За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1 600 МРП – 5 520 000 тенге.

На основании представления прокуратуры г. Петропавловска об устранении нарушений законности сотрудники Департамента составили протокол об административном правонарушении», – сообщила пресс-служба КТРМ.

С уплатой штрафа в отличие от поверки приборов представители ТЭЦ-2 тянуть не стали, и сэкономили 50%.

«В связи с признанием факта совершения нарушения в порядке сокращенного производства предприятием оплачен штраф в размере 50% – 2 760 000 тенге», – говорится в сообщении КТРМ.

#ТЭЦ #Петропавловск

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