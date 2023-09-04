Токаев дал ряд поручений по оперативному реагированию на экономические вызовы
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Касым-Жомарт Токаев принял министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
В ходе встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по наращиванию товарооборота с внешними партнерами Казахстана и оперативному реагированию на экономические вызовы.
Президент акцентировал внимание на необходимости проактивной работы министерства в контексте поиска новых рынков сбыта для казахстанского экспорта.
Глава государства подчеркнул необходимость защиты национальных экономических интересов на международных рынках, обеспечения устойчивой конкуренции с импортом и поддержки отечественных товаропроизводителей.