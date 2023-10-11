Токаев: Для преодоления фундаментальных вызовов важно сформировать новую систему международной безопасности

Политика
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам XXI заседания секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, которое состоялось сегодня в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Фото: пресс-служба Сената

Во Дворце мира и согласия за круглым столом собрались представители ислама, христианства, иудаизма, буддизма, индуизма, даосизма, синтоизма и других религий из 23 стран, а также международных организаций.

Открывая работу заседания, председатель Сената парламента РК – руководитель секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев зачитал обращение президента страны Касым-Жомарта Токаева к участникам встречи.

Глава государства отметил, что за 2 десятилетия своей деятельности Съезд лидеров мировых и традиционных религий внес значимый вклад в укрепление межрелигиозного мира и согласия, продвижение идей толерантности и взаимоподдержки, способствовал решению значимых мировых проблем.

«На этой площадке звучат идеи и предложения, направленные на сохранение мира, укрепление диалога и культуры взаимного уважения и сотрудничества. В нынешней непростой международной обстановке возрастает значение таких ценностей, как нравственность, доброта, гуманизм. С целью преодоления фундаментальных вызовов, стоящих перед человечеством, важно сформировать новую систему международной безопасности. Для этого необходимо объединить глобальные силы, выступающие за мир и стабильность. В современных условиях большую роль могут сыграть духовные лидеры. Уверен, что главы мировых религий объединят усилия и внесут существенный вклад в решение глобальных проблем человечества. На сегодняшнем заседании секретариата будут обсуждаться эти и другие важные вопросы. Уверен, что заседание пройдет содержательно и плодотворно», – говорится в приветственном обращении президента.

#Астана #Токаев #Сенат #президент #Ашимбаев #религия #Съезд лидеров мировых и традиционных религий

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