Токаев: Казахстан заинтересован в налаживании тесного сотрудничества с провинцией Бакнинь Вьетнама

Глава государства провел встречу с секретарем провинциального комитета, главой делегации депутатов Национального собрания провинции Бакнинь Нгуеном Ань Туаном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития связей между регионами Казахстана и Вьетнама. Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша страна заинтересована в налаживании тесного сотрудничества с провинцией Бакнинь, являющейся интеллектуально-производственным хабом Вьетнама и всей Юго-Восточной Азии.

В целях расширения всестороннего межрегионального взаимодействия президент предложил установить побратимские отношения между провинцией Бакнинь и одним из регионов Казахстана.

Во время беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам привлечения инвестиций, развития инноваций, работы специальных экономических и индустриальных зон, производства критически важных сырьевых материалов и полупроводников.

Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев 20 августа прибыл с официальным визитом во Вьетнам.

21 августа глава государства провел переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. По итогам переговоров страны подписали 12 документов.

Позже Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.

Также он встретился с председателем Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.

Первый день официального визита лидера Казахстана во Вьетнам завершился посещением музея военной истории в городе Ханое.

22 августа глава государства совместно с президентом Вьетнама посетил керамическую деревню Чу Дао в провинции Хайзыонг.

В провинции Бакнинь Токаев посетил производственный комплекс Goertek, производственную площадку компании Hyosung Financial System Vina.