Токаев осмотрел производственный комплекс Goertek

Президент, Поездки
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В компании работает более 100 000 сотрудников. Среднегодовой доход достигает 2,8 млрд долларов.

Фото пресс-службы президента РК

В ходе визита во Вьетнам Касым-Жомарт Токаев посетил производственный комплекс Goertek в провинции Бакнинь, который является частью технологического инновационного предприятия глобального масштаба, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Компания специализируется на исследованиях, разработке и производстве электронных и прецизионных конструкционных компонентов, таких как акустика, оптика, микроэлектроника, прецизионные конструктивные детали, интеллектуальное оборудование, устройства виртуальной и дополненной реальности, умные гарнитуры, умная бытовая техника и другие высокотехнологичные устройства и продукты.

В настоящее время в группе Goertek работает более 100 000 сотрудников. Среднегодовой доход компании достигает 2,8 млрд долларов.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел комплекс, где ознакомился с процессом выпуска продукции, а также используемыми на предприятии технологиями.

#Токаев #производство #технологии #комплекс #Вьетнам #Goertek

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