Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Вьетнама

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе встречи глава государства отметил, что сегодня он провел продуктивные переговоры с президентом Во Ван Тхыонгом, на которых были обсуждены основные направления двустороннего сотрудничества. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, наша страна рассматривает Вьетнам в качестве одного из важных партнеров в Юго-Восточной Азии. Президент Казахстана высоко оценил результаты своего визита в Ханой.

«Сегодня утром у меня состоялись очень продуктивные переговоры с президентом Во Ван Тхыонгом. Мы достигли очень важных договоренностей, которые будут способствовать укреплению наших отношений и сотрудничества во многих областях. Мы приняли Совместное коммюнике, в котором обозначили основные направления нашего всестороннего сотрудничества. У меня также были встречи с вьетнамскими бизнесменами. Я твердо намерен поддержать их присутствие на казахстанском рынке. Мы будем содействовать их деятельности в Казахстане, поскольку искренне заинтересованы в длительном присутствии вьетнамского бизнеса в нашей стране. Вьетнам является преуспевающей страной с точки зрения экономического роста», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выразил уверенность, что подписанный сегодня межправительственный План совместных действий по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества станет одним из ключевых инструментов активизации взаимодействия в таких сферах, как торговля, инвестиции, технологии, сельское хозяйство, транзит и туризм.

В свою очередь премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь отметил, что визит Касым-Жомарта Токаева придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству Казахстана и Вьетнама.

«Ряд документов и соглашений, подписанных двумя сторонами, является прочной основой для реализации сотрудничества в будущем. Мы заинтересованы обсудить с Вами дальнейшие пути и средства укрепления и углубления отношений Казахстана и Вьетнама в политической, дипломатической, инвестиционной и торговой сферах», – подчеркнул Фам Минь Чинь.

Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев 20 августа прибыл с официальным визитом во Вьетнам.

21 августа глава государства провел переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. По итогам переговоров страны подписали 12 документов.

В рамках официального визита во Вьетнам Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правления компании SOVICO Group Нгуен Тхань Хунгом, председателем совета директоров государственной корпорации Petrovietnam Хоанг Куок Выонгом. 

#Токаев #президент #экономика #международное сотрудничество #Вьетнам

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