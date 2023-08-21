Токаев посетил музей военной истории в Ханое

Глава государства посетил музей военной истории в городе Ханое, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Первый день официального визита Касым-Жомарта Токаева в Социалистическую Республику Вьетнам завершился посещением музея военной истории.

Главе государства рассказали историю создания музейного комплекса, а также показали короткометражный документальный фильм «Битва при Дьенбьенфу». Затем президент Казахстана осмотрел залы с экспонатами.

Королевская Ханойская цитадель, в которой расположен военный музей, внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экспозиция военного музея, размещенная в 30 смотровых залах, состоит из порядка 160 тысяч предметов и документов, связанных с историей образования и развития вооруженных сил Вьетнама.

В музее можно увидеть боевые машины и оружие, которые непосредственно принимали участие в военных сражениях за независимость страны.

Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев 20 августа прибыл с официальным визитом во Вьетнам.

21 августа глава государства провел переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. По итогам переговоров страны подписали 12 документов.

Позже Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.

Также он встретился с председателем Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.