Токаеву показали производство вьетнамских банкоматов нового поколения

Фото пресс-службы президента РК

В ходе визита во Вьетнам Касым-Жомарт Токаев посетил производственную площадку компании "Hyosung Financial System Vina", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Предприятие занимается производством банкоматов нового поколения, автоматических кассовых аппаратов (TCR) и программного обеспечения для банковско-финансовой сферы.

Компания выпускает более 80 тысяч изделий в год. Кроме того, открыла исследовательский центр для разработки передовых технологий, повышения качества продукции, содействия развитию человеческих ресурсов в области информационных технологий во Вьетнаме.

Ознакомившись с производственной линией завода, глава государства отметил необходимость обмена опытом в сфере финтех-услуг.