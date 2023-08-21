Президент Казахстана встретился с генсеком ЦК Компартии Вьетнама

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства встретился с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

В рамках официального визита в Социалистическую Республику Вьетнам Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам казахско-вьетнамской повестки дня.

Президент отметил, что казахский народ с огромным уважением относится к вьетнамскому народу и достижениям страны. Он подчеркнул, что одна из целей его визита – придать дополнительный импульс сотрудничеству во всех сферах, в том числе в экономической. Глава нашего государства сообщил о своей готовности к активной совместной работе по укреплению многопланового взаимодействия двух стран. Он также рассказал о проводимых в Казахстане масштабных политических и экономических преобразованиях.

В свою очередь генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг отметил, что Казахстан и Вьетнам построили прочные и гармоничные отношения, основанные на крепких узах дружбы и общих ценностях. Руководитель партии особо подчеркнул, что народ Вьетнама и он сам лично всегда испытывают теплые отношения к Казахстану и его народу.

Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев 20 августа прибыл с официальным визитом во Вьетнам.

21 августа глава государства провел переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. По итогам переговоров страны подписали 12 документов.

Позже Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.

Также он встретился с председателем Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ. 

#политика #Токаев #президент #международное сотрудничество #визит #Вьетнам #партия

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