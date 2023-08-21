Двенадцать документов подписали Казахстан и Вьетнам

Международное сотрудничество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам были подписаны 12 документов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

1. План совместных действий по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Социалистической Республики Вьетнам на 2023-2025 годы;

2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Социалистической Республики Вьетнам об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов;

3. Меморандум о сотрудничестве в области туризма между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам;

4. Меморандум о сотрудничестве между АО «Центр торговой политики «QazTrade» и Агентством по содействию торговле Вьетнама VietTrade;

5. Меморандум о сотрудничестве между Комитетом по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан и Агентством по инвестициям Социалистической Республики Вьетнам;

6. Меморандум о взаимопонимании в области развития электронной коммерции и почтовой деятельности между АО «Казпочта» и Корпорацией Viet Post;

7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и АО Vietjet Aviation;

8. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области инвестиций в нефтегазовые проекты между АО «НK «КазМунайГаз» и Sovico Group;

9. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области развития транспортно-логистической инфраструктуры между АО «Қазақстан Темір Жолы» и Sovico Group;

10. Меморандум о взаимопонимании между Комитетом по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан и Crystal Bay Tourism Group JSC;

11. Соглашение о сотрудничестве между Microtech DFS Vietnam Company Limited и Vela Corporation;

12. Меморандум о взаимопонимании между АО «Агентство «Хабар» и Vietnam Television.

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