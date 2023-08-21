Председатель Национального собрания Вьетнама поддержал предложение Токаева

Глава государства провел встречу с председателем Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

В беседе с председателем Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в Казахстане уделят значительное внимание дальнейшему развитию всестороннего сотрудничества двух стран.

Президент Казахстана подчеркнул, что в рамках двусторонней повестки придает большое значение развитию межпарламентских связей с Вьетнамом и предложил активизировать взаимные визиты представителей законодательных органов.

Выонг Динь Хюэ поддержал предложение Касым-Жомарта Токаева по углублению отношений между парламентами.

«Ваш визит в полной мере отражает чувство приверженности укреплению дружбы между нашими странами. Ваш визит знаменует собой важный шаг вперед и придает дополнительный импульс традиционному многогранному сотрудничеству между Вьетнамом и Казахстаном. Мы также осведомлены о Вашем богатом опыте в парламентской деятельности, что является полезным для укрепления сотрудничества между нашими законодательными органами», – подчеркнул председатель Национального собрания Вьетнама.

Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев 20 августа прибыл с официальным визитом во Вьетнам.

21 августа глава государства провел переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. По итогам переговоров страны подписали 12 документов.

Позже Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.