Токаев: Казахстану предстоит перестроиться и адаптироваться к новым реалиям

Глава государства встретился с представителями бизнеса. Встреча с бизнесом-сообществом Казахстана прошла под знаком единения государства с теми, кто развивает экономику, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда

Стратегическая задача, сформулированная президентом, – это укрепление экономики с целью сохранения и усиления лидирующей роли нашей страны в регионе. Глава государства считает, что данная задача должна стать важнейшим элементом национальной идеи.



Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан вступил в эпоху новых смыслов, новых точек зрения и новых подходов к решению ключевых задач современности, а также в эпоху ухода в прошлое устоявшихся стереотипов. Поэтому стране предстоит тотально перестроиться и адаптироваться к новым реалиям.



Президент полагает, что от решения этого вопроса зависит благополучие государства и, прежде всего, подрастающего поколения. По его словам, приоритетами развития экономики должны стать крупные инфраструктурные и промышленные проекты, цифровизация и искусственный интеллект, развитие транспорта и логистики. При этом помощь малому и среднему бизнесу будет постоянно находиться в фокусе внимания правительства.



В своем выступлении президент подчеркнул важность установления плодотворного партнерства между государством и владельцами крупных предприятий для решения поставленных задач.



– Без крупного бизнеса невозможно в полной мере раскрыть потенциал казахстанской экономики. Нам нужны прорывные крупные проекты, будь то инфраструктура, индустрия или цифровизация, чтобы поднять развитие казахстанской экономики на новый уровень. Запустить их вполне под силу крупным бизнесменам, у вас есть для этого необходимые финансы, кадры и, главное, знания и опыт. При этом следует делать фокус не только на традиционно привлекательные для вложений инвестиций отрасли, но и искать новые точки роста. С учетом текущих геополитических реалий и мировой торговой конъюнктуры огромные возможности скрыты в транспортно-логистической сфере. Спрос на перевозки железнодорожным, автомобильным, воздушным транспортом только нарастает. Фактически, этот сектор выходит на первый план, или, как говорят некоторые обозреватели, является «золотым дном». Еще одна перспективная отрасль – туризм. Иностранцы проявляют особый интерес к первозданной природе Казахстана, традициям и историческому наследию нашего народа. Потенциал отечественного туризма огромен, но, когда доходит до реальных дел, в этой сфере еще много пробелов и недочетов. Поэтому правительство предлагает дополнительные меры для обеспечения роста инвестиций в развитие туризма, – сказал глава государства.



Одним из безусловных приоритетов Касым-Жомарт Токаев назвал улучшение делового климата в стране.

– Введен мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора. Законодательно ограничено участие госпредприятий в регулируемых закупках при наличии заявок от бизнеса. Методично ведется работа по ограждению бизнеса от необоснованного прессинга и незаконных проверок со стороны профильных органов. Декриминализированы пять статей Уголовного кодекса, по двум статьям повышены пороги наступления уголовной ответственности, запрещен арест по 29 экономическим правонарушениям. С 2022 года количество регистрируемых уголовных дел в сфере предпринимательства сократилось в два раза. Кроме того, усилена административная ответственность за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность. Для превентивной защиты инвесторов от необоснованных проверок, штрафов, отказов в выдаче разрешений внедрен «прокурорский фильтр». На сегодняшний день прокурорами предотвращено более 700 фактов нарушения прав инвесторов. Все это – большой задел для усиления защиты прав и законных интересов бизнеса, – заявил президент.

Как сообщалось ранее, глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке НДС.